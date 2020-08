Les Nuits du musée de Sousse du 20 au 25 août 2020 (Programme)

La 9ème édition des nuits du musée de Sousse se déroule du 20 au 25 août 2020 à l’esplanade du musée archéologique de Sousse avec une série de concerts et de spectacles qui seront présentés par des artistes tunisiens talentueux.

L’inauguration des Nuits de Sousse se fera jeudi 20 août avec le spectacle Taamoulet de Mohamed Gharbi qui s’inspire de divers écoles comme l’école turque, avec des clins d’œil à la musique indienne, occidentale en plus des touches tunisiennes. La clôture se fera mardi 25 Août 2020 avec un concert de l’artiste Leila Hejaiej qui présentera les œuvres les plus récentes de son répertoire, composé des plus belles chansons issues du patrimoine musical arabe et tunisien sous la direction du maestro Abdelbast Metsahel.

Programme des Nuits du musée de Sousse 2020 :

20 Aout 2020 : «Taamoulet» de Mohamed Gharbi

21 Aout 2020 : «Darimba» de Wassim Ben rhouma

22 Aout 2020: «El Walléda» – Lobna Nooman et Mahdi Chakroun

23 Aout 2020: Mortadha Ftiti

24 Aout 2020 : Kamel Sellam quartet et Hédi Fahem quartet

25 Aout 2020: Leila Hejaiej

Les spectacles débutent à 22 h au Musée de Sousse. Il est impératif de porter les masques de protection, respecter la distanciation sociale et le protocole sanitaire en vigueur afin de prévenir la propagation du covid-19.

