Le Mezoued et le Rap réunis, un pari réussi d’Erkez Hip Hop par le collectif Debo

Qui aurait pu croire un jour que le Mezoued, cette musique populaire tunisienne pouvait se mêler avec une telle harmonie avec les courants du RAP et du Hip-Hop? Le projet Erkez Hip Hop développé par le collectif Debo nous le prouve. En tournée dans toute la Tunisie cet été, le collectif souligne une création audacieuse qui plait et qui attire un public diversifié.

Erkez Hip Hop est une production Debo avec la participation de quatre chanteurs de la musique tunisienne : Kais Kekli (alias VIPA), Mahdi Chammam (alias MASSI), Anis Mehwechi (alias Tiga Blakna) et Mohamed Ali Chebil. Un groupe de musiciens d’horizons différents mais unis dans un univers de création sans frontière, parfaitement libres et libérés des clichés et des modes figés.

Les artistes se distinguent chacun par son style particulier, un timbre vocal qui lui est propre et des sonorités singulières, d’une fraicheur remarquable en visitant tour à tour, les univers de la musique soufie et du rap dans une atmosphère de hip-hop sur des textes poignants évoquant avec des métaphores des questions notamment sociales et politiques.

En adoptant la sonorité harmonieuse et authentique du Mezoued, le rap vient avec ses rimes révoltées, contestataires et enjolivés avec les rythmes du Bendir et la Derbouka.

Les artistes d’Erkez Hip Hop, avec leur background riche en musique urbaine et traditionnelle, cherchent d’après cette fusion à expérimenter le carrefour des genres et des disciplines ainsi qu’à montrer une des facettes inconnues de la scène Tunisienne, à la fois enjouée et enragée.

Leur dernier spectacle en date du mercredi 19 aout 2020 s’est déroulé au théâtre de plein air du Centre culturel international Dar Sebastian dans le cadre de Sahriyet Hammamet. Le public aura à nouveau-rendez vous avec Erkez Hip Hop by Debo dans le cadre du festival de Dougga 2020 dimanche 23 juillet.

S.B. avec communiqué

