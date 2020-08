Vidéo – Buzz : Un Youtubeur allemand critique la compagnie Tunisair

Une vidéo filmée par le youtubeur et influenceur allemand Josh Cahill, dans laquelle il critique la qualité des services proposées par l’aéroport Tunis-Carthage et la compagnie Tunisair fait le buzz sur les réseaux sociaux et compte plus de 268 mille de vues juste sur Youtube en 48H.

Grand passionné d’aviation et de compagnies aériennes, Josh Cahill a voyagé avec 130 compagnies aériennes différentes et a effectué plus de 500 vols au cours des 3 dernières années. Sur sa chaine Youtube il critique régulièrement l’état des compagnies aériennes et aéroports du monde.

S’il déclare vouloir donner une évaluation honnête et impartiale de chaque vol qu’il prend, il est clair que ce youtubeur cherche à mettre en avant les défauts et les manquements quitte à exagérer parfois…

Il est utile de préciser que Josh Cahill, de son côté, n’a pas respecté les consignes de sécurité et n’a pas porté le masque de protection obligatoire au temps du coronavirus. Il a aussi gardé son téléphone allumé pendant le vol, ce qui est interdit. Vous pouvez le constater par vous même dans sa vidéo Review: TUNISAIR A330 BUSINESS CLASS :

La réponse de Tunisair n’a pas tardé. Sami Blidi, le directeur central de communication et des relations extérieures à Tunisair est intervenu sur les ondes de de la radio Mosaïque FM pour donner des explications.

Sami Blidi a précisé que le tournage de cette vidéo coïncide avec la réduction de l’effectif de Tunisair en raison de la crise du coronavirus ce qui a eu des répercussions sur la qualité des services. Par ailleurs, il a ajouté que Josh Cahill a commencé à filmer vers 4h29 du matin, alors que le nettoyage de l’espace VIP dans lequel il s’est rendu se fait 2 heures avant le vol soit à 05h00 dans le cas de ce vol. L’absence de l’employé chargé d’ouvrir et fermer les portes est une mauvaise coïncidence qui a permis au voyageur d’accéder au pavillon VIP avant l’heure.

Il indique que Tunisair accepte à bras ouvert les critiques, mais la compagnie n’a pas commis de fautes puisqu’elle a respecté le protocole sanitaire imposé par la crise du Coronavirus.

