Le film tunisien “Le Disqualifié” sélectionné au festival international de Nancy 2020

Le film documentaire “Le Disqualifié” (The Disqualified) du réalisateur tunisien Hamza Ouni figure dans la sélection officielle de la 26ème édition du festival International du film de Nancy, prévu du 28 août au 06 septembre 2020, dans la catégorie compétition documentaire.

Le documentaire ‘Le Disqualifié’ a été sélectionné en 2020 dans la compétition internationale Festival international de cinéma Nyon “Visions du Réel” qui s’est déroulé en ligne. Il a obtenu la mention spéciale du jury lors de ce festival Suisse “Visions du Réel” dédiée au film Documentaire.

Tourné à Mohammedia, en Tunisie, le film retrace douze années de la vie de Mehrez. Danseur et comédien doué, mais aussi dépendant aux jeux d’argent et aux courses de chevaux, il se bat contre lui-même et contre les contradictions désarmantes de son pays. Dans son inlassable quête d’émotions sincères, Mehrez défie toutes les règles établies.

Synopsis du film Le Disqualifié:

Mehrez est un visage connu à Mohammedia, une petite ville de la Tunisie. À 25 ans, il décide de mobiliser la communauté de jeunes sans emploi dont il fait partie par le biais du théâtre. Il se consacre corps et âme à son enseignement, et tandis que sa troupe prend forme et s’agrandit, il est soudainement jeté en prison, et ses projets sont mis à l’arrêt.

Bande-annonce du film Le Disqualifié:

Hamza Ouni annonce que l’avant-première de son film en France aura lieu le 2 septembre au théâtre Manufacture et une deuxième projection est prévue dans le cadre Festival international du film de Nancy dans ce même espace le 03 septembre 2020.

Le réalisateur tunisien a déjà a son actif un autre long métrage documentaire “EL Gort” sélectionné aux JCC 2014 et ayant remporté le Tanit de Bronze.

I.D.

