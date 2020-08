Dhafer L’Abidine lance une campagne digitale pour améliore les services de Tunisair ! (vidéos)

L’acteur populaire tunisien Dhafer L’Abidine lance via son compte instagram la campagne “Nous méritons mieux que ça” appelant à améliorer la qualité des prestations des services de la compagnie nationale Tunisair.

Dhafer L’Abidine a filmé l’état déplorable de son siège dans un avion Tunisair, la saleté et la dégradation des matériaux alors que l’acteur tunisien a réservé une place en Business class. vidéo :



Il a critiqué notamment les retards de Tunisair, le vol des bagages et la saleté dans l’avion qui affectent l’image de la Tunisie et laisse une mauvaise impression auprès des voyageurs. Dhafer L’Abidine lance les deux hashtags #نستحقوا_خير_من_هكا #تطوير_الخطوط_الجوية_التونسية pour faire de la pression et inciter tout voyageur à partager son expérience avec la compagnie nationale Tunisienne dans un souci d’améliorer la qualité des services proposés.

Le compte de Dhafer L’Abidine est suivi par plus de 3,5 millions de followers à travers le monde. Il tient à préciser qu’il ne critique surtout pas les compétences et l’effectif de Tunisair mais surtout une mauvaise gestion…

Si beaucoup d’internautes ont salué son initiative, d’autres ont critiqué ce dénigrement de la compagnie nationale Tunisair, mais en même temps jusqu’à quand allons-nous nous voiler la face…

