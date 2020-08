Le jeune auteur Amine Snoussi publie son deuxième ouvrage “La génération des crises”

Le jeune essayiste et auteur en Science Politique tunisien Amine Snoussi publie son deuxième ouvrage “La génération des crises”, édité par le centre national du livre et distribué par Ceres. Âgé de 22 ans, c’est le deuxième ouvrage publié par Amine Snoussi après “La politique des idées”.

L’ouvrage “La génération des crises” se concentre sur l’avenir politique de la Tunisie et les opportunités que peuvent nous offrir les crises actuelles, si l’on se fixe un premier objectif: construire la République.

La question qui m’a accompagné dans ce livre est celle de la République, déclare Amine Snoussi. Comment répondre aux crises sociales et environnementales tout en construisant les instances et l’idée Républicaine, nécessaire aux outils et aux modes d’actions ?

Je m’essaye également au développement d’une idée économique personnelle, le techno-keynésianisme – l’utilisation du digital pour relancer l’économie publique. Je fais le tour des questions sociétales et sociales, des enjeux du siècles tout en veillant a développer l’idée principale, l’urgence Tunisienne : bâtir la République, ajoute-il.

Extrait : “Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis des générations futurs: ne pas leur laisser une planète dominé par ce qui risque de nous achever”, écrit Amine Snoussi. Il ajoute: “Les crises sont la pour nous réveiller. Elles se remplissent d’urgences, en termes de mesures et de devoir d’anticipation, que d’opportunités pour changer le système. Car quand les dogmes se déconstruisent, nous pouvons faire naître un nouveau monde ou les couches sociales s’égalisent, ou la terre et ses pensionnaires se respectent, ou le bénéfice ne se fait pas sur le dos ni de l’homme ni du vivant – car, un jour, nous les perdons”.

“Commençons donc par y travailler. Nous faisons face à la première crise globale du XXIe siècle, à sa sortie, nous devons déjà commencer à nous préparer aux prochaines ou continuer de subir. Le court-termisme, c’est fini.”, affirme Amine.

Le livre “La génération des crises” est disponible dans toutes les librairies et en ligne via le site Ceresbookshop.

Tekiano