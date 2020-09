Elon Musk, le patron de SpaceX ambitionne d’implanter une puce dans le cerveau humain (vidéo)

Elon Musk le PDG de la start-up Neuralink et patron fondateur de SpaceX et l’entreprise Tesla ambitionne d’implanter un jour une puce électronique dans le cerveau humain. C’est ce que le milliardaire sud-africain a déclaré lors d’une conférence virtuelle effectuée vendredi 28 août 2020, au cours de laquelle il a assimilé cette prouesse médicale et technologique “à une Fitbit (montre connectée) dans le crâne”.

Les premiers essais de cette puce électronique de la firme Neuralink ont été réalisés sur un cochon. Cet interface permet de connecter le cerveau aux ordinateurs et autres machines électroniques et intelligentes. La puce mesure 23 millimètres de diamètre, elle est connectée en Bluetooth et peut se recharger pendant la nuit.

Voici un lien de la vidéo de présentation de cette puce révolutionnaire par Elon Musk:

Le dispositif est doté de fils ultras fins et doit pouvoir être implantées de manière sous-cutanée par un robot chirurgical en seulement 1h. L’objectif à long terme est de redonner la parole et la mobilité aux personnes paralysées grâce à cette puce. Outre cet aspect thérapeutique, Elon Musk espère que cette technologie puisse aussi fournir aux humains de nouvelles capacités cognitives ou par exemple archiver leurs souvenirs, éventuellement les télécharger ou en effacer des mauvais…

Un véritable scénario de sciences-fiction qui n’est pas sans rappeler un célèbre épisode de la série culte “Black Mirror” de Netflix, et qui prendra vie si jamais ces essais se font sur les êtres humains…

