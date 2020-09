Tarak Ben Ammar remporte le prix du meilleur producteur et distributeur à La Mostra de Venise 2020

À travers sa société Eagles Pictures,Le producteur tunisien Tarak Ban Ammar vient de remporter le prix de la meilleure industrie cinématographique en Italie pour l’année 2020 en marge de la 77e édition du prestigieux festival du film de Venise “La Mostra de Venise 2020” qui se déroule du 02 au 12 septembre.

Une nouvelle récompense qui vient couronner une année exceptionnelle pour la société Eagle Pictures, qui affiche une bonne santé économique malgré une économie mondiale touchée par la pandémie.

Une année qui a commencé avec la signature d’un accord historique avec Paramount Pictures, Eagles devient ainsi l’unique distributeur italien des deux majeurs américains MGM et Paramount. Une exclusivité qui lui a permis de doubler sa liste de distribution des films pour un total de 32 films par an.

La société a poursuivi son plan de développement ambitieux en investissant dans Spy Glass Media Group avec Gary Barber, Warner Bros, Lantern Entertainment et Cineworld. Un investissement qui lui apporte le catalogue de 250 films racheté par Spyglass après la faillite de The Weinstein Company (The Artist, Inglorious Basterds, Django Unchained…) ainsi que 120 scénarios et droits de propriété intellectuelle.

Les succès se poursuivent en 2020 avec l’acquisition de la société de distribution M2 Pictures pour 10 M$, ce rachat permettra d’ajouter 99 films, dont The Cave, the 2019 Hellboy, Escape Plan 2, et John Wick à sa bibliothèque de 1500 films. Rappelons que depuis sa création, Eagle Pictures a distribué 456 films pour un total de 591 millions d’euros au box-office et 96 millions d’euros d’entrées avec un palmarès de 17 Oscars et 15 Golden Globes.

Tekiano avec communiqué