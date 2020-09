Renouvellement du partenariat entre Tunisie Télécom et le SNJT

L’opérateur national Tunisien Tunisie Télécom a renouvelé son accord de partenariat avec le Syndicat National des Journalistes Tunisiens, le SNJT, lundi 14 septembre 2020. Cet accord s’insère dans le cadre de l’accompagnement des journalistes Tunisiens dans les transformations rapides qui régissent le secteur des technologies de la communication et de l’information.

Le contrat de renouvellement de cet accord de partenariat,reconduit pour la quatrième fois depuis 2010 (renouvelé en 2011, 2014 et 2017) a été signé par Samir Said, président et directeur général de Tunisie Télécom, et Neji Bghouri, président du syndicat des journalistes tunisiens.

Le président directeur général de Tunisie Telecom, Samir Saïed a assuré que ce nouvel accord viendrait renforcer davantage les liens de partenariats entre le SNJT et TT et l’accès des journalistes aux services numériques et l’internet à haut débit facilitant ainsi leur mission et consacrant le droit des Tunisiens à un média libre et développé.

Néji Bghouri, secrétaire général du SNJT, a, salué quant à lui les efforts de l’opérateur national pour appuyer les journalistes dans l’amélioration de leurs outils de communication pour garantir un produit journalistique de qualité particulièrement en cette période de pandémie nécessitant l’amélioration des outils de télétravail.

Le nombre actuel de journalistes tunisiens qui bénéficient des services de Tunisie Télécom stipulés dans cet accord dépasse les 1600 journalistes.

Tekiano