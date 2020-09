Tunisie – Coronavirus: 1087 nouveaux cas de contamination et 11 décès de plus en 24h

Le ministère de la santé a annoncé samedi dans son bulletin quotidien concernant la situation épidémique en Tunisie que 5165 tests réalisés le 24 septembre 2020, ont révélé la contamination de 1087 personnes par le coronavirus (21,1%) portant le bilan à 14392 cas confirmés ce qui représente 6,6% du total des tests effectués depuis le mois de février dernier (217785).

Selon la même source, 11 décès supplémentaires ont été également enregistrés portant le bilan à 191 morts du coronavirus. Par ailleurs, 270 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 71 sont admis en soins intensifs et 27 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 9360 porteurs actifs.

10 délégations sont classées hotspot avec un taux d’incidence de plus de 250 pour chaque 100 000 habitants.