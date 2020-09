“Les Sorties Théâtre” pour résister au Corona du 2 au 11 octobre (Programme)

Le théâtre de l’opéra à la cité de la culture Chedli Klibi propose au public du 2 au 11 octobre 2020 une nouvelle manifestation artistique baptisée “Les Sorties théâtre”.

Ce rendez-vous se veut une sorte de réponse à la pandémie sanitaire mondiale du corona en invitant le public à y résister en célébrant l’art tout en respectant les procédures du protocole sanitaire mis en place pour lutter contre la propagation du covid 19.

La programmation comporte en tout 8 pièces de théâtre tunisiennes qui seront présentées au théâtre des régions et au théâtre des jeunes créateurs de la cité de la culture.

Programme de ” Les Sorties théâtre” du 2 au 11 octobre 2020:

Vendredi 2 et samedi 3 octobre au Théâtre des jeunes créateurs

19H00: première de la pièce “Mémoire” de Sabeh Bouzouita et Slim Sanhaji

Samedi 4 octobre au théâtre des jeunes créateurs:

10h00-16H00: workshops destinés aux enfants et jeunes animés par Haythem Lamouchi, Mohamed Ali Madani et Abeb El Atlas

Lundi 5 octobre (théâtre des régions)

19H00: pièce “Soukoun” production du Théâtre National Tunisien et mise en scène Noomane Hamda

Mardi 6 octobre (Théâtre des jeunes créateurs)

19H00: pièce” Papier cellophane” de Abdelkader Ben Said

Mercredi 7 octobre

17H00: pièce “El hawareb” de Hafedh Khlifa au théâtre des jeunes créateurs

19H00: pièce “Le Général” de Saber el hammi au théâtre des régions

Jeudi 8 octobre au Théâtre des jeunes créateurs

19H00: pièce “Rouh” de Khawla el Hadef

Vendredi 9 octobre:

10H00; hommage à la mémoire de feu Kamel Zaghbani

16H00: “Don quichotte comme on le voit” de Chedli Arfaoui au Théâtre des jeunes créateurs)

19H00: “Kasr Esaada” de Nizar Saidi (théâtre des régions)

Samedi 10 octobre:

13H00-19H00: workshops pour enfants et adultes sous la direction de Lotfi Najeh et Abdelkader Ben Said (théâtre des jeunes créateurs)

Dimanche 11 octobre

11H00 : pièce “Hannibal free fire” de Tahar Aissa Belarbi (théâtre des régions)

13H00-19H00: travaux des ateliers destinés aux enfants et adultes sous la supervision de Wafa Taboubi et Nebih Delai (Théâtre des jeunes créateurs)