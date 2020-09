Vidéo – Buzz : Akon City: la ville futuriste rêvée du chanteur sénégalo-américain Akon en Afrique !

C’est un rêve que le célèbre rappeur américain d’origine sénégalaise “Akon” veut concrétiser et dont la première pierre vient tout juste d’être posée. Il s’agit de la création de “Akon City” une ville futuriste, durable et autosuffisante au Sénégal à une centaine de kilomètre de Dakar et qui sera la porte de la l’Afrique.

Le rappeur Akon voit grand et imagine une ville digne du Wakonda, la ville africaine du super-héro de l’univers Marvel Black Panther, et qui se présente comme la plus moderne du monde. Une architecture futuriste est imaginée pour Akon City conçu par un architecte libanais, Hussein Bakri, basé à Dubaï, et inspirée du patrimoine africain. Elle aura aussi sa propre crypto-monnaie; “l’Akoin”. Découvrez à quoi devrait ressembler Akon City dans la vidéo qui suit :

Le chanteur Akon a récemment donné une conférence de presse au Sénégal avec le ministère du tourisme du pays dans laquelle il parle de son projet qui vise à promouvoir et faire rayonner le Sénégal et l’architecture africaine en général et en faire un grand centre économique mondial. Elle sera une ville qui sera éco-responsable précise t-il qui se suffira à elle-même.

Voir cette publication sur Instagram Launch is over. Now the work begins. Une publication partagée par AKON (@akon) le 13 Sept. 2020 à 2 :50 PDT

Un projet très optimiste, mais qui a été critiqué par plusieurs sénégalais qui voient en lui une ville de riches réservée à une élite fortunée..Entre-temps la star américaine a obtenu les financements nécessaires, près de 6 milliards de dollars, pour bâtir sa ville futuriste tout en courbes, dont les bâtiments seront recouverts de panneaux photovoltaïques, et qui sera prête d’ici 2029…

S.B.