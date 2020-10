Donald Trump est-il mort dans Les Simpsons? La recherche tendance dans Google Trends

Après l’annonce officielle de la contamination par le coronavirus du milliardaire et président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump dans la soirée du jeudi 01 octobre 2020, une recherche est particulièrement demandée sur Google et se retrouve à la tête de Google Trends. Les internautes veulent savoir : Donald Trump est-il mort dans Les Simpsons?

Connue pour avoir donné des prédictions qui se sont réalisées plusieurs années plus tard, la série animée, la plus suivie aux USA et dans plusieurs dans le monde qui existe depuis plus de 30 ans, a déjà défrayé la chronique plusieurs fois.

En effet, Les Simpsons avait prédit la victoire de Donald Trump dans un épisode intitulé “Bart in the Future”diffusé le 19 mars 2000. Ils avaient aussi prédit auparavant la chute des twin towers à New-York en 1995, événement réellement survenu en 2001 et Disney qui rachète Century Fox en 1998, Disney l’a fait 19 ans plus tard, ainsi que plusieurs autres événements insolites et intrigants à l’instar du show de Lady Gaga dans la finale du Super Bowl…

Les recherches Google concernant Les Simpsons ont bondi d’un coup selon l’outil de Google, Google Trends comme vous pouvez le constater dans les captures d’écran suivantes:

La recherche du terme “Simpsons” est aussi tendance sur Twitter.. Mais cette fois, les scénaristes des Simpsons n’ont pas imaginé l’image qui circule sur le net depuis le début de l’année. La photo qui circule sur Internet montrant l’avatar de Donald Trump dans un cercueil est un montage, indique plusieurs médias américains. Elle est apparue à la suite d’une rumeur lancée sur le forum 4chan en janvier 2020 mais n’a jamais été authentifiée par les créateurs de la série The Simpsons.

Trump got corona? 😭😂 The Simpson’s don’t miss pic.twitter.com/mVOx9FytJl — YaLocalWhiteBoy (@NoHoesGeorge) October 2, 2020

Donald Trump se sent bien, de même que la first Lady Melania Trump indique leur médecin. Le président américain est actuellement en quarantaine à la Maison-Blanche, tout en continuant à exercer pleinement ses fonctions.

