Un an déjà “Zaama la Tunisie a-t-elle su choisir son président?”, sujet du 2e épisode de la série Zaama

Après le succès du premier épisode de la série de débats télévisés “Zaama” diffusé fin septembre sous le titre “Zaama devons nous changer notre régime politique?”, Munathara Initiative propose aux téléspectateurs et auditeurs un deuxième épisode de cette série dont le sujet est : “#Zaama la Tunisie a su choisir son président?” qui sera diffusé ce dimanche 25 octobre 2020.

Un an est déjà passé depuis la prestation de serment du président Tunisien Kais Saied. Après le programme 99 days pendant lequel, le président ainsi qu’un groupe de députés ont été invités à débattre des premiers 99 jours de leurs mandats à la télévision, Munathara organise ce deuxième rendez-vous médiatique dans la cadre de l’évaluation des différents pouvoirs.

Les jeunes entre 16 et 35 ans sont encore invités à participer en présentant leurs positions pro ou contre la thèse “#Zaama la Tunisie a su choisir son président?” dans des vidéos de 99 secondes qu’ils publient sur le site officiel de Munathara.

Ce deuxième épisode de la série de débat “Zaama” sera diffusé donc ce dimanche 25 octobre 2020 en direct sur 3 chaînes TV tunisiennes, à savoir Attessia TV, M Tunisia et Tounesna ainsi que 11 radios régionales et sur les comptes sur les réseaux sociaux de Munathara Initiative. Les invités sont Tarek Kahlaoui et Aymen Boughanemi.

A noter que Munathara a opté courant ce cycle de débat pour des formations en ligne afin de protéger les candidats et les formateurs dans ce contexte sanitaire délicat.

Pour revoir des extraits du premier épisode de la série Zaama, la première série nationale de débats télévisés en dialecte tunisien, vous pouvez consulter la chaine Youtube de Munathara.

Tekiano avec Munathara Initiative