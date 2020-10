Signature d’une convention entre la FTH et l’Association Edhiafa

La Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie accueille les hébergements touristiques de petite taille en signant une convention avec l’Association Edhiafa. La signature de la convention a été effectuée vendredi 23 octobre 2020, au siège de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie à Tunis par Dora Milad, nouvelle Présidente de la FTH et Sabri Oueslati, Président de l’Association Edhiafa.

Cela permettra aux hébergements touristiques tunisiens de petite taille de devenir partie prenante dans les priorités de la Fédération. L’ hébergement de petite taille rassemble en Tunisie environ 300 unités et comptabilise plus de 1000 chambres.

La Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), fondée en 1964, représente, défend et promeut les professionnels de l’hôtellerie en Tunisie. L’Association Edhiafa, fondée en 2011 et présidée par Sabri Oueslati, a pour objectif de rassembler et de promouvoir les hébergements touristiques de petite taille, tels que les chambres d’hôtes, les hébergements de charme, les gîtes ruraux et les campements en Tunisie.

Cette convention va permettre à l’Association Edhiafa, maintenant représentée au sein de la FTH, de pouvoir émettre des avis, des propositions et des recommandations qui permettront de promouvoir les hébergements touristiques de petite taille en Tunisie. Grâce à cette signature, l’Association Edhiafa pourra accompagner la FTH dans les réunions techniques ayant trait à son domaine d’activité.

« La convention que nous venons de signer avec la FTH revêt une importance toute particulière pour l’association Edhiafa dans la mesure où nous allons pouvoir devenir plus audibles et plus visibles pour les autorités publiques grâce à l’assise de la FTH. Notre secteur d’hébergement alternatif est en plein essor et répond à de nouvelles attentes de touristes locaux et étrangers, des propriétaires et exploitants d’hébergements touristiques de petite taille. Extrêmement liés à la défense du patrimoine tunisien et à son rayonnement, les hébergements dits alternatif auront toute leur place dans les préoccupations et les priorités de la FTH, comme promis par sa Présidente, Dora Milad. » précisait Sabri Oueslati, Président de l’Association Edhiafa.

A part d’être partie prenante dans les décisions liées à son secteur, l’Association Edhiafa souhaiterait retravailler sur le cadre légal, notamment sur les cahiers de charge des différents types d’hébergements qu’elle représente. Sabri Oueslati insiste également sur l’appui, lorsque nécessaire, que pourrait apporter l’Association Edhiafa lors de demandes d’obtention d’agréments et sur l’aide au positionnement du secteur de l’hébergement de petite taille dans les campagnes de communication et de marketing.

« La FTH et son nouveau bureau exécutif se félicitent d’accueillir l’Association Edhiafa en son sein. L’hébergement touristique de petite taille en Tunisie constitue dorénavant une composante incontournable de notre profession. Les valeurs du tourisme alternatif qui incluent des priorités environnementales et de défense du patrimoine nous correspondent exactement. » rajoutait Dora Milad, Présidente de la FTH.

Tekiano avec communiqué