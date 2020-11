L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania remporte le grand prix du festival El Gouna 2020 (vidéo)

Le film “L’homme qui a vendu sa peau” de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania vient d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès en remportant dans la soirée du vendredi 30 octobre 2020 le prix meilleur long métrage de fiction arabe lors de la 4ème édition du festival égyptien El Gouna et “El Gouna Star”, un compensation doté de 20.000 dollars, décerné par El Gouna Film Festival.

Rappelons qu’en septembre 2020 “L’Homme qui a Vendu sa Peau” ou “The Man Who Sold His Skin” écrit et réalisé par Kaouther Ben Hania, avait remporté deux prix lors de la 77ème édition du Festival de Cinéma de la Mostra de Venise, à savoir le Prix Orizzonti du Meilleur acteur qui a été attribué à l’acteur syrien Yahya Mahayni et le prix Edipo Re pour l’Inclusion.

Ce film qui a inauguré le jeune festival égyptien a rassemblé en tête d’affiche l’acteur syrien Yahya Mahayni et la célèbre actrice italienne Monica Bellucci dans son premier rôle dans un film arabe.

Kaouther Ben Hania a tenu lors de la réception de son prix à saluer l’équipe de son film et à l’offrir à tous les réfugiés qui marquent les temps actuels et qui constituent de véritables héros cherchant à changer leurs vies et à évoluer en tentant de surpasser divers obstacles. Découvrez son speech en vidéo :

Au coeur de l’actualité et inspiré de faits réels, le film “L’homme qui a vendu sa peau” ou “The man who sold his skin” relate l’histoire de Sam Ali, un syrien qui s’est enfui au Liban afin d’échapper à la guerre qui ravage son pays et dans l’espoir de rejoindre son amoureuse à Paris.

Coincé au Liban sans aucun document officiel, Sam commence à travailler dans des galeries d’art de Beyrouth. Il va rencontrer un célèbre artiste américain qui transforme Sam en une œuvre d’art en tatouant un visa sur son dos.

