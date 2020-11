Open Art Week 2020: Un événement dédié à la fashion en ligne de Milan à Tunis dès le 03 novembre

La troisième édition de Open Art Week, la semaine d’art indépendant international se déroule entre Italie, Tunisie et Europe du 3 novembre au 3 décembre 2020. Les maîtres de la haute couture et de jeunes talents bravent l’isolement imposé par le Covid-19 en expérimentant de nouvelles créations par le canal numérique.

Un espace créatif à la mode vient de «Open Art Week» (OAW), la semaine d’art indépendant international, intitulée « My future », a choisi de remodeler les projets de l’édition 2020 de façon critique et créative sur les plateformes web et sur les médias sociaux.

Fashion Breaks est l’un des deux projets de cette année, programmée du 5 novembre au 3 décembre 2020. Il s’agit d’une exposition en ligne de clips vidéos de mode réalisés par des stylistes italiens et tunisiens under 30 – organisée en tandem par Duccio Bosio, coordinateur de Saint Laurent Couture Institute, et par Gaia Toschi, directrice de OAW.

Fashion Breaks emprunte son titre aux intermèdes publicitaires transmis au cours des programmes télévisés et il s’agit d’un projet conçu comme des « incursions » vidéos, de maximum 180 secondes chacune, lancées deux par deux chaque jeudi à 19h30 CEST (Tunis) – 20h30 CET (Milan, Paris) sur Facebook et Instagram (#openartweek) et accessible en ligne sur le canal YouTube et sur le site opertaweek.com.

Les auteurs des vidéos sont les finalistes du Young Fashion Designers Mobile Contest 2020, un concours lancé le 31 juillet dernier par OAW. Les oeuvres sélectionnées ont été conçues par Pietro Cavallari, Francesca Maria Ciani, Luca Cioffi, Noha Ezzine, Domenico Del Gais, Wassim Lahmar, Nesrine Maklouf, Cristiano Naldi, Marcello Pipitone, Zichen Zhang.

Ils ont été choisis par un jury artistique international de professionnels de l’industrie, composé par les commissaires d’exposition et par Guia Rossi (fashion & design editor de Hearst Magazines Italy); Beppe Angiolini (président honoraire de la Chambre Italienne des Buyers Italiens) ; Joanna Ben Souissi (productrice et photographe de mode et contributeur de Vogue Arabia) ; Myriam Riza (présentatrice et productrice radio pour RTCI-Radio Tunis Chaîne Internationale) et Farés Cheraït (fashion designer). L

’objectif de Fashion Breaks est de promouvoir la vision de la mode des générations plus jeunes en réponse à la pandémie, en encourageant l’expérimentation numérique de collections attentives à la soutenabilité et à la valorisation des cultures qui en inspirent l’originalité créative.

Fashion Conversations est le deuxième projet d’OAW 2020 consacré à la mode: du 3 novembre au 1er décembre 2020 , chaque mardi à 19h30 CEST (Tunis) – 20h30 CET (Milan, Paris) – Duccio Bosio modère une série de 5 entretiens en ligne qui ont pour protagonistes cinq professionnels engagés dans les marques les plus prestigieuses de la mode internationale (Ungaro, Prada, Saint-Laurent, Chanel…) : Massimiliano Giornetti (directeur artistique), Cristina Cordero (modelliste), Enrico Leonardi (responsable du développement produit), Caterina Migliore (merchandiser et professeur au IED-Institut Européen de Design, partenaire de l’initiative), Massimiliano de Marianis (buyer).

Les deux projets liés à la mode bénéficient du soutien de l’Ambassade d’Italie à Tunis, l’Institut Italien de Culture à Tunis, D&B, la Chambre Tunisienne-Italienne de Commerce et Industrie, le groupe Olimpias et de la collaboration de l’Institut Européen de Design ainsi que l’ESMOD Tunisie.

Open Art Week est un projet créé pour mettre en relation des espaces et des artistes indépendants dans le monde. Lancé en 2018, il a créé un réseau entre plus de soixante organisations culturelles entre Italie, Tunisie et Europe de l’Est ; il a favorisé la mobilité internationale de plus de cent créateurs; il a promu 5 semaines d’art indépendant dans les pays partenaires du projet et plus de cent événements ouverts au public de musique, théâtre, cinéma, danse, arts visuels et formation, en touchant plus de 50.000 personnes.

En 2018 Open Art Week a été reconnu par l’UNESCO et l’European Cultural Foundation comme l’une des initiatives qui ont eu un impact majeur sur la transformation culturelle et sociale de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Tekiano avec OAW

