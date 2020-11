Gabes Cinema Fen 2021: Ouverture des candidatures du 5 Novembre au 31 Décembre 2020

Le Festival de Cinéma, d’Art Vidéo et de Réalité Virtuelle, “Gabes Cinema Fen”, lance un appel à candidature pour sa 3ème édition prévue du 5 au 13 Mars 2021 à partir de la ville du sud tunisien Gabes.

Dédié aux films de fictions, aux documentaires et aux films expérimentaux courts et longs, cet appel sera ouvert du 5 Novembre au 31 Décembre 2020 via le lien suivant : http://gabescinemafen.com/

Le credo de ce festival tunisien est de promouvoir des propositions artistiques singulières qui se démarquent du tout venant de la production mainstream arabe.

La deuxième édition de Gabes Cinema Fen s’est déroulée en ligne du 3 au 11 avril 2020 sous le slogan Stay Home, le cinéma chez vous, et les cinéphiles, confinés à cause du coronavirus, ont eu l’occasion de voir une sélection de films, gratuitement sur la plateforme streaming tunisienne Artify.

Tekiano avec communiqué