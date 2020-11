Les Scanners aident à détecter une infection par le coronavirus

Les scanners (tomodensitométrie) peuvent aider à détecter une infection par le Coronavirus chez les personnes souffrant de difficultés respiratoires, a affirmé samedi le radiologue Riadh Abid.

Le spécialiste a souligné que les radiographies des poumons révèlent dans une large mesure que la difficulté à respirer est le résultat d’une maladie affectant les poumons ou de complications causées par une infection par le virus, expliquant que le nouveau coronavirus se caractérise par certaines complications au niveau des poumons, qui peuvent être discernées avec des radiographies.

Le spécialiste a, toutefois, souligné qu’il n’est en aucun cas possible que les images radiographiques puissent remplacer les analyses de laboratoire au niveau de la confirmation définitive de l’infection ou non par le virus Corona, mais ces images restent un mécanisme important et rapide sur lequel on peut s’appuyer pour diagnostiquer cette maladie et l’investiguer au cas où il ne serait pas possible d’attendre le résultat des analyses.

D’après la TAP