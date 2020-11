Tech Trends by TT: De l’importance de l’inclusion digitale dans le développement social

L’opérateur Tunisie télécom a présenté dans la soirée du jeudi 05 novembre, son premier webinar mensuel “Tech Trends by TT” dédié aux tendances technologiques et business ayant pour thème “L’inclusion digitale, levier économique et social”.

Des intervenants de prestige ont pris part à ce premier rendez-vous qui a été transmis en direct sur Youtube à l’instar de l’ancien ministre Dr Tawfik Jelassi actuellement professeur en Strategy and Technology Management en Suisse, Christopher Fabian, senior advisor of UNICEF ventures qui est intervenu pour la 1ère fois dans un événement tunisien, Dr Zohra Yermiche (directeur du programme Connect to learn Ericsson), Dr Borhene Chakroun, directeur de l’éducation et de la formation à l’UNESCO, Lasaad Ben Dhieb, Adnen Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques pour la région MENA chez Huawei, Moez Kamoun, partner-consulting leader chez PWC Tunisie, Achraf Ammar, PDG de Liberrex et Lobna Smida, experte mondiale en technologie et accessibilité, Rym Jardou, CEO de Smart Tuinsia.

L’événement qui a été modéré par Wassim Ben Larbi a traité des enjeux et avantages de l’inclusion digitale, de l’importance du digital et accès à l’éducation et de l’impact socioéconomique pour conclure avec la présentation de Success stories tunisiennes.

Nous pensons à TT que la technologie doit être un moteur de développement, d’inclusion et de promotion sociale. Jamais dans l’histoire nous avons eu ces moyens pour pouvoir rattraper le retard de développement et aller dans le sens du progrès social. C’est ce que a déclaré Samir Saïed, le PDG de Tunisie Telecom lors de l’inauguration de l’événement.

Les ICT nous permettent de nous connecter avec nos plus proches. Donc, Tunisie Telecom, en tant qu’opérateur télécoms historique public, ne peut pas rester à la marge de cette révolution. Nous nous devons de jouer un rôle de promoteur de cette culture, de cette transformation radicale, ajoute-il.

C’est dans ce sens que Tawfik Jelassi a évoqué l’impact qu’a eu le raccordement au réseau de Téléphonie mobile et internet, d’un village de Borj El Khadra situé dans l’un des points frontaliers les plus éloignés de la Tunisie sur la population locale et ce en 2014 avec des dirigeants de Tunisie Télécom et Moktar Mnakbi (ancien PDG de TT). Nous ne sentons plus des tunisiens de seconde zone, avaient déclaré les habitants situés dans une zone blanche désormais raccordée.

Christopher Fabian, senior advisor of UNICEF ventures, a rebondi sur cet exemple et a centré sa présentation sur le projet GIGA, l’initiative dont l’ambition est de connecter chaque jeune et chaque école du monde à l’Internet. L’expert a présenté des cartes de plusieurs pays du monde montrant le niveau de connectivité des écoles et a suggéré de faire de même en Tunisie pour dégager les zones blanches qui nécessitent d’être raccordés au réseau du web.

Nous partageons avec vous dans ce suit la vidéo de l’intégralité de ce webinar de la première édition de Tech Trends By TT qui eu pour thème l’inclusion digitale et dans lequel les experts exposent plusieurs solutions et recommandations pour faciliter les mécanismes de transformation numérique.

S.B.