15e édition du Forum Annuel de l’ENSI, journée portes ouvertes samedi 28 novembre

Le Forum Annuel de l’ENSI (Ecole nationale des sciences de l’informatique) est de retour dans sa 15éme édition, samedi 28 Novembre 2020 portant sur un thème de l’actualité “Health Information Technologies”. Après son succès incontestable lors des dernières années, l’évènement phare de l’ENSI revient pour la 15ème année consécutive.

Le forum de l’ENSI es désormais un rituel transmis à travers les générations, syndiqué sous le haut patronage des élèves ingénieurs de l’association estudiantine ENSI Junior Entreprise. Il a toujours été une valeur sûre rehaussant le positionnement avancé de la Tunisie dans le secteur des TIC et vient consolider les passerelles entre la formation d’ingénieurs, la recherche scientifique, l’entreprise et l’industrie.

Une panoplie de multinationales et d’entreprises de haut calibre maqueront leurs présences au forum annuel de l’ENSI 2020 afin de vous proposer les meilleures opportunités aux étudiants tunisiens désireux de décrocher un stage de fin d’étude ou saisir une offre d’emploi. Plus de 30 entreprises nationales et multinationales sont attendus.

Tout au long de la Journée Portes Ouvertes qui se déroule au campus universitaire de la Manouba, une exposition des stands des entreprises participantes sera à la disposition des participants dans la perspective de créer un champ de rencontre entre les jeunes tunisiens et les grands acteurs du domaine des TIC à travers le monde.

Une table ronde portant sur le thème de l’événement “Health Information Technologies” et animée par des conférenciers de qualité est prévue en début de l’après-midi du 28 novembre avant de clôturer avec une variété de workshops diverses animés par les experts des entreprises collaboratrices.

Lors de cette édition, l’ENSI Junior Entreprise a misé sur l’innovation et à tout fait pour garantir la même expérience pour les participants ainsi que les entreprises. Elle assure que cette édition du forum sera inédite, car l’un des points fort de l’ENSI Junior Entreprise est l’innovation ainsi que l’adaptation face aux changements.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’ENSI Junior Entreprise et la page FB: https://www.facebook.com/ENSI.Junior.Entreprise

