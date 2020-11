Le film tunisien “Non.oui” de Mahmoud Jemni sélectionné au PriMed dans sa 24e édition

Le documentaire “NON.OUI” de Mahmoud Jemni représentera la Tunisie au festival de la Méditerranée en images PriMed à Marseille. Il parle d’un racisme tuniso-tunisien, un sujet audacieux qui aborde, en toute liberté, un thème brûlant d’actualité.

Le festival de la Méditerranée en images PriMed à Marseille vient d’annoncer la sélection de sa 24ème édition, qui se tiendra en ligne du 28 novembre au 5 décembre 2020. Cette sélection a été faite à partir de 397 films reçus de 32 pays. Seuls 23 films ont été retenus, en provenance de 13 pays. Parmi les films de la compétition, 13 sont inédits. Ces films traitent tous des thématiques de la Méditerranée.

Né sous l’appellation “Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen”, le PriMed a vu le jour à Monte-Carlo en 1994 à l’initiative du Centre Méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) . A partir de 1996 et jusqu’en 2009, la sélection des œuvres finalistes a eu lieu à Marseille au siège du CMCA et la phase finale en Italie : à Palerme de 1996 à 2000, Soverato en 2002, Syracuse de 2003 à 2005, Civitavecchia en 2006, Cagliari en 2007, Turin en 2008.

PriMed reçoit chaque année un grand nombre de films documentaires et reportages qui racontent les transformations sociopolitiques de la Méditerranée. Cet énorme patrimoine audiovisuel dessine l’état de la production documentaire internationale en Méditerranée.

Tekiano avec TAP

