Google célèbre la journée mondiale de l’enfance avec un Doodle

Google Doodle célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant en ce 20 novembre 2020 en affichant sur sa page d’accueil un doodle avec des petits enfants déguisés en animaux et jouant avec des bateaux en papier.

C’est désormais une tradition pour Google qui tient à célébrer chaque année la journée mondiale de l’enfance par un Doodle spécial visible dans la zone Mena, en Afrique et dans une bonne partie de l’Europe.

Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux droits de l’enfant. Les Nations Unies célèbrent cette Journée des enfants pour attirer l’attention sur les besoins particuliers des enfants et leurs droits. La journée est officiellement appelée “Journée internationale des droits de l’enfant”.

A noter que cette convention est le traité international le plus ratifié en matière de droits de l’homme. Il définit une liste de droits de l’enfant comprenant le droit à la vie, à la santé, à l’éducation et le droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé de la violence et de la discrimination, et de faire entendre sa voix.

