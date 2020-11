La pandémie, une opportunité pour l’e-recrutement !

Durant ces temps difficiles et suite à la crise sanitaire qui a bloqué toute sorte d’activités, les professionnels du recrutement n’ont pas du tout mis leur activité entre parenthèses. Bien au contraire, ils se sont adaptés à cette situation, aussi complexe soit-elle, en ayant recours à l’e-recrutement ! Un nouvel aspect du recrutement, bien avancé, permettant de trouver les meilleurs candidats.

Le monde des RH connaît, ainsi, une accélération prononcée de la transition numérique.

Tout d’abord, c’est quoi l’e-recrutement ?

L’e-recrutement ou, tout simplement, le recrutement en ligne, se définit comme l’ensemble des processus de recrutement qui, au lieu de se dérouler d’une manière traditionnelle, se déploient à travers l’Internet. La notion d’e-recrutement vient, donc, englober toutes les étapes du recrutement, à savoir, les offres d’emploi, la réception des candidatures jusqu’aux entretiens d’embauche qui se passent par des visioconférences.

La pratique de l’e-recrutement s’améliore de jour en jour et offre de nombreuses perspectives pour qualifier davantage les actions de recrutement, ce qui fait que les responsables RH et les chasseurs de tête la considèrent comme la meilleure manière de remplacer les méthodes traditionnelles.

Quels sont, donc, les avantages de l’e-recrutement ?

· Une diffusion plus large des offres d’emploi. Et si la recrue parfaite se trouve à l’autre bout du pays ? Surtout qu’aujourd’hui, le télétravail s’impose ! Grâce à l’e-recrutement vous vous déplacez partout.

· Un meilleur ciblage. En fonction de votre présence dans des forums et des salons qui s’alignent avec votre domaine d’expertise, vous augmentez vos chances d’atteindre des candidats qui correspondent à votre activité.

· Une solution économique. Moins de déplacements, moins de dépenses dans les publicités et plus de temps à gagner !

· Un recrutement plus proactif. Les CVs en ligne offrent l’opportunité d’accéder directement à un vivier de candidats à démarcher ! Les réseaux sociaux professionnels à l’instar de LinkedIn ont facilité le travail des chasseurs de tête.

· Une nouvelle forme d’entretien. Il n’est plus rare, désormais, de réaliser un entretien à distance. Il est même devenu possible de faire passer, aux candidats, des tests en ligne !

En adoptant l’e-recrutement, les entreprises doivent s’attendre à recevoir plus de candidatures et donc à devoir être plus efficaces dans les procédures de sélection. Les outils numériques ont fait preuve de leur capacité d’automatiser certaines tâches et de mieux recruter.

Cette crise a marqué le début d’une nouvelle ère où le monde du travail est transformé en profondeur.

Vous pouvez nous rejoindre, le 28 Novembre 2020, lors du forum annuel de l’ENSI afin de trouver les meilleurs candidats ainsi que les meilleures offres de stage et d’emploi !

Nour Jebali

