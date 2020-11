TuniHack 2020: 6ème édition les 26 et 27 décembre en ligne

Le TuniHack, le premier Hackathon au sein de l’Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique ENSI, organisé par le club Open Source Software ENSI Club (OSSEC), est de retour pour une sixième édition qui va porter sur un thème d’actualité “Pandemic and Crisis Management”. Le hackathon “TuniHack ” sera organisé les 26 et 27 décembre 2020 en ligne.

Cet événement est ouvert à toutes et tous et a pour objectif de rassembler des personnes de différentes institutions universitaires, d’expériences de vie et de compétences diverses et variées, toutes rassemblées dans un même but : répondre à un besoin, une problématique, innover dans un domaine en particulier indique l’OSSEC.

Le hackathon durera 24 heures où les participants développeront une application ,ou une autre sorte de solution, autour d’un sujet confidentiel donné le jour J . Ils seront assistées par un coacher et le projet gagnant sera sélectionné par un jury d’experts et des professeurs académiques .

Le programme de Tunihack 2020 comprend:

– Des workshops sont faits et assistés par des experts, maitre-professeurs et des hommes du domaine informatique.

– Des conférences sont présentées par des speakers de renommée nationale et internationale.

– Des activités culturelles ,un show musical, des tournois de divers jeux sociaux , une projection de film et des tables rondes pour discuter sont réalisées pour apporter une ambiance amicale de sérénité et de partage des bonnes souvenirs

– Des stands sont réalisés où les partenaires et invités de l’OSSEC peuvent présenter leurs entreprises, leurs produits et leurs activités.

– Un hackathon rassemblant un nombre d’équipe bien sélectionnés.

La surprise de cette année ? L’OSSEC rassemble le domaine informatique avec d’autres domaines à travers le PitchHack : Nous, étant élèves ingénieurs en informatique, nous voulons rassembler tous les domaines afin d’innover et trouver des solutions pour les problèmes qui affaiblissent l’humanité .

Dans ce contexte, le PitchHack est une nouvelle sorte de marathon durant lequel une équipe posera une problématique relié à l’actualité et puis développera une solution adéquate puis fait un pitch pour présenter leur travail devant nos jurys . Le challenge est ouvert pour les étudiants et les passionnés provenant de n’importe quel domaine.

A propos de l’OSSEC:

L’OSSEC ( Open Source Software ENSI Club ) est un club fondé en 2012 à l’école nationale des sciences de l’informatique ( ENSI ). L’OSSEC repose sur la participation de ses membres pour l’échange, l’entraide et l’initiation bénévole par la participation à divers formations et à l’organisation des divers évènements. Son but est de promouvoir la culture open source entre les étudiants de l’ENSI qui se base essentiellement sur le partage et l’échange. Nous visons ainsi d’assurer un environnement de travail et de développement qui prépare nos adhérents à la vie professionnel.

Durant les anciennes éditions, des nombreux lots ont été offerts aux 3 équipes gagnantes incluant des bourses de formation offertes par les sponsors. Un prix de 2000 DT a été décerné pour l’équipe gagnante et 1000 DT pour celle qui est arrivée en 2ème place.

Pour plus d’informations, consultez la page facebook : https://www.facebook.com/tunihackENSI/?fref=ts

