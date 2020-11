Le long métrage tunisien “Le Disqualifié” de Hamza Ouni remporte la mention spéciale du jury du BIAFF Doc

Le film documentaire tunisien “Le disqualifié” de Hamza Ouni vient de remporter la mention spéciale du jury du festival Biaff Doc (Batumi International Art-House Film Festival) à Géorgie.

D’une durée de 114 minutes, “El Medestansi” ou “The Disqualified” (production Tunisie-France-Qatar) a participé à la compétition officielle du festival qui s’est déroulé dans sa quinzième édition dans une version en ligne du 15 au 25 novembre 2020 et dont le palmarès a été annoncé mercredi soir.

Synopsis du film :

Ce film est le deuxième long métrage de Hamza Ouni. Les événements se déroulent dans le quartier d’El Mhamdia, l’un des quartiers populaires de la capitale Tunis. Le réalisateur suit la vie de Mehrez depuis 2005 et tout au long de 12 ans, Mehrez un jeune voisin et ami du cinéaste, danseur et comédien doué, mais aussi dépendant aux jeux d’argent et aux courses de chevaux, il se bat contre lui-même et contre les contradictions désarmantes de son pays. Dans son inlassable quête d’émotions sincères, Mehrez défie toutes les règles établies.

Pour rappel, ce film a remporté la mention spéciale du jury de la 51ème édition du festival international de cinéma Nyon (Suisse), “Visions du réel”, qui s’est tenu cette année dans une édition en ligne du 17 avril au 2 mai 2020.

Lire aussi :

Le long métrage tunisien “Le disqualifié” de Hamza Ouni remporte la mention spéciale du jury de “Visions du Réel”

Le film tunisien “Le Disqualifié” sélectionné au festival international de Nancy 2020