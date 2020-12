EnviroFest Tunisia du 11 au 16 Décembre 2020 par la Cinémathèque Tunisienne (Programme)

La Cinémathèque Tunisienne reprend ses activités avec le Festival du Film Environnemental, EnviroFest Tunisia dans sa 3ème édition qui aura lieu du 11 au 16 Décembre 2020.

Une programmation très riche de neufs films de très grande qualité, traitera de sujets d’actualité essentiels tels que le réchauffement climatique, la surconsommation alimentaire, la lutte contre la désertification en Afrique et d’autres thématiques aussi importantes pour la planète et l’humanité.

Programme d’EnviroFest Tunisia 2020 :

Vendredi 11 décembre 2020 à 17H : Le film d’ouverture “Les Enfants du Temps” de Makoto Shinkaï, film d’animation de 2019, est présenté en partenariat avec l’ambassade du Japon.

Samedi 12 décembre : A 15H, film “The Human Element” de Mattew Testa, A 17H, film “The Sharkwater Extinction” de Rob Stewart.

Dimanche 13 Décembre: A 11H film “Au Royaume des Singes” de Marc Linfield et Alastair Fothergrill, un film Disney Nature, en plus d’ateliers ludiques de tri et de recyclage des déchets plastiques ciblant les plus jeunes.

A 15H film “2040” de Damon Gameau.

Les samedi 12 et dimanche 13 Décembre de 11h à 16h, et en partenariat avec la Cité de la Culture et le Théâtre de l’Opéra se tiendra un Village Environnemental dans le hall central de la Cité de la Culture qui réunira des associations de la société civile actives dans le domaine de l’environnement ainsi qu’une exposition de photos internationale sur les fonds marins méditerranéens.

Mardi 15 décembre : A 15H, film “Thirsts for Power” de Matt Hames, A 17H, film “The Great Green Wall” de Jared P. Scott

Marcredi 16 démbre : A 15H, film “Wasted” de Anna Chai et Karilkye, A 17H, film “Seed the Untoled Story” de Jon Betz et Taggart Siegel

L’entrée aux projections du festival Envirofest 2020 est gratuite à la cité de la culture de Tunis. Des protocoles sanitaires et de distanciations seront mis en place pour protéger la santé de tous.

