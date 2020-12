Festival MyFirstDoc 2020: Une 3e Edition numérique avec accès libre et gratuit aux films en streaming

Le festival MyFirstDoc 2020 se déroule cette année en ligne en raison de la crise sanitaire et s’ouvre à un public plus large puisqu’il propose un accès gratuit aux films sur internet pendant 2 semaines, du 25 décembre 2020 au 8 janvier 2021, partout en Tunisie et dans le monde.

Le festival MyfirstDoc est devenu un rendez-vous immanquable du cinéma documentaire grâce à la diversité des thématiques abordés et à la créativité des films qui nous viennent de tous les pays du monde. En organisant l’édition en ligne le public tunisien aura l’occasion de découvrir, à domicile, la programmation initialement prévue dans les salles.

Dans cette 3e édition 2020, le Festival MyFirstDoc, c’est 30 documentaires sélectionnés parmi plus de 400 propositions réalisées les 2 dernières années qui seront accessibles dès vendredi 25 décembre 2020.

Des histoires fortes émanant de pas moins de 26 pays : Argentine, Brésil, Biélorussie, Belgique, Burkina Faso, Chine, Cuba, Egypte, Espagne, France, Grèce, Guyane, Japan, Irlande, Italie, Madagascar, Maroc, Palestine, Portugal, Sénégal, Slovénie, Serbie, Kosovo, Sahara Occidental et USA.

Le Festival MyFirstDoc, organisé par l’Association Cinéma documentaire Tunisien, met en lumière le jeune cinéma international en offrant la possibilité à des réalisateurs de présenter leurs œuvres devant le public Tunisien. La mission du Festival est de proposer des documentaires pour s’évader, contempler, s’émouvoir, réfléchir et comprendre. C’est l’occasion de découvrir les regards personnels et sensibles de cinéastes sur le monde qui nous entoure, souligne Fethi Saidi, le fondateur et directeur de MyFirstDoc.

Dans cette 3ème édition, encore une fois, les thématiques sont variées : l’art et la culture comme formes de résistance, la musique et le chant en tant que vecteur d’épanouissement personnel et création de liens sociaux; la mer, univers de rêves d’un monde meilleur ; les mémoires, les récits de vie et leurs rapports à l’Histoire ; l’aspiration vers le patrimoine à travers les pratiques traditionnelles, l’altruisme et la générosité au profit des plus faibles ; la ruralité et le retour à la nature dans un monde de dérèglement climatique ; inquiétude et désarroi face aux bouleversements des modes de vie contemporains …

Programme du Festival MyFirstDoc 2020:

Pour accéder aux différents film en streaming et gratuitement il faut se rendre sur la plateforme http://www.documedtunisie.com/.

Le Festival MyFirstDoc a demandé aux réalisateurs de répondre dans une vidéo à un ensemble de questions, afin de rendre compte aux spectateurs de la genèse du projet du film, des étapes d’écriture et les circonstances de sa réalisation dans une optique de palier à l’absence des débats qui se déroulent habituellement après les projections.

Ces vidéos seront publiées sur notre plateforme de visionnement des films et sur nos pages des réseaux sociaux, ajoute Fethi Saidi. Pour plus d’informations, visitez le site documedtunisie.com, accessible en arabe, français et anglais et regarder des films documentaires inédits en streaming.

S.B.