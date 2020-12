Inauguration du “Pavillon Habib Bourguiba” à la Maison de la Tunisie à Paris (vidéo)

Le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a inauguré, dimanche 13 décembre 2020, le ” Pavillon Habib Bourguiba “ à la Maison de la Tunisie à Paris. Cette inauguration s’est faite en présence de la ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal et de la ministre tunisienne de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Olfa Ben Auda.

Dans un discours prononcé à l’occasion, le chef du gouvernement, qui effectue une visite officielle en France, a rappelé que ” la Tunisie a misé sur l’enseignement auquel elle a accordé la priorité.

“La politique de l’Etat tunisien a toujours accordé une grande importance à l’enseignement et à l’éducation, depuis la création, en 1948, de la Maison de la Tunisie, qui a accueilli les étudiants tunisiens en 1953 pour faciliter leur intégration et les aider à s’enrichir à travers l’échange culturel”, a-t-il dit, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Vidéo de l’inauguration du Pavillon Habib Bourguiba à la Maison de la Tunisie à Paris https://www.facebook.com/213636118651883/videos/1091985814574446

🔴 رئيس الحكومة يلتقي الشاب التونسي الفائز بجائزة المسابقة الكبرى لأفضل باقات بفرنسا. 🔴 رئيس الحكومة يلتقي الشاب التونسي الفائز بجائزة المسابقة الكبرى لأفضل باقات بفرنسا: قصة نجاح يمكن ان تكون مثالا لاي شاب يريد ان يفرض نفسه في مجتمع فرنسي لا يعترف الا بقيمة العمل. Posted by ‎Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية‎ on Sunday, December 13, 2020

Il a ajouté ” en dépit des difficultés économiques et financières que vit la Tunisie depuis 2011, le pays est resté fidèle à ses choix en soutenant l’enseignement et en continuant à financer le projet du ” Pavillon Habib Bourguiba “, dont le coût est estimé à 23 millions euros (environ 75 millions de dinars), et ce en réponse à l’accroissement du nombre des étudiants tunisiens résidant en France, en particulier à Paris”.

Selon Mechichi, l’accroissement de la capacité d’accueil de la Maison de Tunisie, à travers ce nouveau bâtiment, vient enrichir l’ambiance culturelle dans cet espace à travers l’équipement d’une salle moderne et adaptée aux critères techniques de pointe. L’espace est doté de 250 sièges consacrés aux manifestations culturelles.

Le Pavillon Habib Bourguiba à la cité universitaire internationale dans le 14e arrondissement de Paris est le 2ème pavillon de la fondation Maison de Tunisie. Il dispose de 200 chambres pour les étudiants tunisiens, doublant ainsi la capacité d’accueil du pavillon actuel doté lui aussi de 200 chambres.

Le nouveau bâtiment s’élève sur 7 niveaux d’étage et comprend 200 logements. Afin de contribuer au rayonnement de la culturel, artistique, universitaire et scientifique de la Tunisie en France.

Il a été conçu autour de deux usages : un espace dédié aux étudiants et un espace ouvert au public. L’espace des résidents comprend 198 chambres dans des conditions de confort conformes aux standards internationaux, une cuisine collective, une salle d’étude pour un usage mixte et un foyer.

L’espace ouvert au public s’articule autour d’un auditorium de 250 places qui fera du Pavillon Habib Bourguiba un lieu d’accueil et de diffusion des initiatives intellectuelles, artistiques et culturelles. Il proposera enfin un salon de thé, avec terrasse ouverte sur le parc.

