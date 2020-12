Des maisons connectées à Google Home ont cessé de fonctionner durant la panne de Google

Si plusieurs internautes se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à leurs répertoires, mails où encore aux vidéos durant la panne de Google qui est survenue lundi 14 décembre 2020, des utilisateurs qui en dépendent un peu plus ont vécu des expériences désagréables.

En effet, les utilisateurs de Google Home, l’application qui gère des appareils pour la maison connectée comme les systèmes d’éclairage, caméras, thermostats, climatisation, réglage de la musique et plus encore, depuis l’application Google Home se sont retrouvés dans le noir littéralement parlant.

Des témoignages partagés sur Twitter révèlent qu’effectivement des internautes ont été contraints d’écouter de la musique en bouche, ne plus pouvoir ouvrir leur chauffage, consulter leur caméra de surveillance, ou encore se sont retrouvés totalement dans le noir.

I’m sitting here in the dark in my toddler’s room because the light is controlled by @Google Home. Rethinking… a lot right now.

— Joe Brown (@joemfbrown) December 14, 2020