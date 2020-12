“Les Ateliers”, le Marché de Noël au Mövenpick Hôtel du Lac Tunis

Plus d’une cinquantaine d’artisans, de producteurs locaux et régionaux, de créateurs, d’artistes peintres, sculpteurs, et photographe d’art sélectionnés avec soin vous donnent rendez-vous à la 3e édition du Marché de Noël du Mövenpick Hotel du Lac Tunis : Les Ateliers et ce les 19 et 20 décembre 2020. Les Ateliers artisanaux, culinaires et artistiques vous enchanteront pendant deux jours de fêtes.

Nos exposants vous proposeront une gamme de produits pour tous les goûts et vous offriront une belle parenthèse pour revivre l’ambiance des fêtes de fin d’année. Belle occasion pour trouver des idées originales de cadeaux.

Venez flâner au détour des stands installés dans tous les espaces de l’hôtel et laissez-vous envoûter par cette ambiance de fête aux couleurs des contes de Noël !

Au gré de vos déambulations, découvrez les espaces dédiés à la gastronomie et aux produits du terroir, à l’art de la table, à la mode, bijoux et accessoires, à la décoration, au bien-être et aux jeux d’enfants.

En plus, nous sommes heureux d’annoncer deux expositions exceptionnelles d’Art Artisanal “Il était une fois…le temps présent” et d’Artistes peintres, sculpteurs et photographe d’art “il était une fois… les artistes”. Tous vous transporterons dans un monde d’art et de culture.

Sous la tente, les gourmands se laisseront volontiers tenter par de délicieuses crêpes, des châtaignes grillées, pop-corn ou encore du chocolat fait-maison à consommer sur place ou à emporter !

Parallèlement au marché de Noël, les Brunchs de Noël samedi et dimanche vous feront re-vivre l’expérience gastronomique de la féérie des fêtes de fin d’année en famille.

Comme une invitation à l’émerveillement, plusieurs attractions foraines accompagnées d’animations de cirque de la troupe Circus & More auront lieu, pendant ces deux journées, dans tous les espaces de l’hôtel pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Mimes, échassiers, jongleurs, magiciens, homme sans tête, marionnettiste géant etc… vous accompagneront tout au long de ces deux journées magiques. Dans une ambiance conviviale et familiale, venez aussi découvrir nos manèges enchantés, notre stand de maquillage et les ateliers magiques d’Alice au pays des merveilles, Pinocchio, la Reine des Neiges ou encore Aladin réalisés par l’incontournable Atelier Fleuri. Il se murmure aussi que le Père Noël pourrait nous faire la surprise d’une visite !

Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis vous fait vivre la magie de la saison festive tout en vous remémorant vos souvenirs d’enfance.

La terrasse métamorphosée en une mystérieuse forêt de sapins accueille des familles de cerfs en bois pour le plus grand plaisir des enfants. Ceux-ci pourront s’en donner à cœur joie à dos de poney sous l’œil bienveillant de leurs parents.

Cet événement vous émerveillera grâce au soutien de Arab Tunisian Bank ATB, qui auront une présence à l’hôtel, et de Hyundai Tunisie qui présentera ses nouveaux modèles en exclusivité au sein de l’hôtel du 06 au 25 décembre 2020

Notre label #ALLSafe Propreté & Prévention est toujours appliqué ce qui nous permets de garantir des moments exceptionnels en toute sécurité. Nous sommes confiants dans les mesures afin de vous faire profiter de cet évènement magique avec votre famille.

Horaires du marché :

Samedi 19 décembre : de 10h à 19h

Dimanche 20 décembre : de 10h à 19h

Animations du cirque :

Mime, Echassiers, L’homme sans tête, Acrobates, Ballerina, Marionettes, Fire show

Attractions foraines : Manèges, Jeux électroniques, auto-tamponneuses, Labyrinthe, balade en poney. L’entrée est libre et gratuite.

Communiqué