Zaama épisode 4: Est-ce que la Tunisie est sur le bon chemin ?

L’épisode Zaama 4 sera diffusé dimanche 20 décembre 2020 à 21h00 sur plusieurs chaînes de télé tunisiennes ainsi qu’un grand nombre de radios nationales et régionales et s’articulera autour du sujet ; Est-ce que la Tunisie est sur le bon chemin ? .

Depuis son lancement en septembre 2020 par Munathara Initiative, la série de débats Zaama a traité des sujets d’actualité et d’intérêt public.

Les premiers épisodes de l’émission politique Zaama ont abordé les sujets suivants :

-Est-ce qu’on doit changer le système politique en Tunisie ?

-Est-ce que la Tunisie a bien choisi son président ?

-Est-ce qu’on peut dépasser la crise du Covid 19 sans une catastrophe économique ?

Comme pour les épisodes précédents, le quatrième épisode qui va clôturer la saison 2020 de Zaama ouvre le débat sur un sujet tant controversé depuis la révolution : “Est-ce que la Tunisie est sur le bon chemin ? ”

C’est un débat qui se pose à l’occasion du dixième anniversaire de la révolution tunisienne.

Le but de cette question est de ramener les jeunes tunisiens à évaluer le processus révolutionnaire qui s’est déclenché depuis décembre 2010 et autour duquel les avis sont mitigés.

Après le lancement de la thématique , l’équipe de la formation et de la sensibilisation au sein de Munathara Initiative a supervisé les workshops assurés par 11 formatrices et formateurs qui ont présenté plus de 20 ateliers avec plus de 200 participants qui sont venus des 24 gouvernorat de la Tunisie.

Et comme durant les compétitions précédentes, les candidats ont participé en publiant leurs vidéos de 99 secondes sur le site de l’ONG Munathara Initiative, où ils ont présenté leurs points de vue sur le sujet de la thèse: Est-ce que la Tunisie est sur le bon chemin?

Le jour du Live Show , les candidats vont se présenter en deux équipes : une équipe qui soutient la thèse et qui pense que la Tunisie depuis 10 ans est sur le bon chemin et avance dans la bonne direction vers l’installation de la démocratie, et une deuxième équipe qui est contre cette thèse et qui croit qu’on est dans un processus démocratique chancelant qui a dévié de sa route.

Les invités de Zaama 4:

-L’avocate Dalila ben Mbarek Msaddak, activiste politique qui a participé au processus révolutionnaire et à la vie politique surtout à travers les listes électorales indépendantes du réseau “Dostourna” en 2011.

-L’avocate Sana Marsni, ex députée du mouvement Ennahdha à l’assemblée nationale constitutionnelle en 2011.

