Zara Tunisie met en place un programme de recyclage de vêtements usagés dans ses magasins

La Fondation Indigo, affiliée au Groupe Indigo Company partenaire du Groupe Inditex et Zara offre à sa clientèle l’opportunité de prolonger la durée de vie des vêtements en mettant en place un programme de Collecte de vêtements usagés.

En collaboration avec des associations locales à but non lucratif, le Take Back Program collectera les vêtements qui ne sont plus utilisés et leur redonnera une seconde vie en les offrant aux personnes dans le besoin. Il permet ainsi de faciliter et d’accompagner l’élan de solidarité de ses clients.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions de la Fondation indigo, qui chaque année fait dons de vêtements aux associations caritatives avec lesquelles elle collabore.

Plus récemment elle a étendu son action pour encourager des projets d’upcycling avec des jeunes designers et des artisans.

Ce programme est une composante du projet mondial de Responsabilité Sociétale et Environnementale de Zara qui vise par des engagements et des mesures concrètes :

Ø la réduction de la consommation d’énergie ( magasins écoresponsables certifiés LEED : Leadership in Energy Environnemental Design et BREEAM),

Ø la réduction de consommation d’eau dans l’industrie textile.

Ø l’utilisation de matières premières et fibre durables dans la confections des vêtements ( coton organique, BCI et recyclé pour atteindre 100% en 2025).

Ø Closing the loop : recyclage des déchets (91% en 2019) et réutilisation des articles invendus pour la confection de nouveaux vêtements, c’est l’économie circulaire.

Comment ça marche ?

Les clients sont invités à faire le tri dans leur dressing et à apporter les vêtements et chaussures usagés ou neufs qu’ils ne portent plus, mais qui restent en bon état, et à les déposer dans les conteneurs mis à leur disposition dans les magasins Zara de Tunisie.

La Fondation Indigo se charge par la suite du tri et de l’acheminement à des associations scrupuleusement sélectionnées comme l’association Afreecan qui se charge de les donner aux personnes défavorisées. La Fondation Indigo donnera également ces vêtements pour des projets autour du recyclage tels que les tapis kelims avec le collectif el MENSEJ, des femmes tisserandes de Nafta, ou encore des projets pilotes de mode durable en collaboration avec des jeunes designers et des universités tunisiennes tel que le projet Moodha Okhra.

Pour toutes informations contacter : Contact.Fondation@IndigoCompany.tn

Tekiano avec communiqué

