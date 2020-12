Le bloc-notes calligraphique par Afreecan et Saja Calligraphy: Une idée cadeau de fin d’année humanitaire

L’association tunisienne Afreecan propose en partenariat avec Saja Calligraphy un cadeau original à offrir où à s’offrir en cette fin d’année 2020, un bloc-notes calligraphiques 100% humanitaire disponibles à partir du mercredi 30 décembre 2020 dans plusieurs librairies tunisiennes.

Les bloc-notes comportent 10 visuels calligraphiques cartonnés réutilisables pour des cadres, réalisés par un artiste tunisien spécialisée dans la calligraphie arabe libre, à découvrir dans cette vidéo :

L’association Afreecan organise depuis 9 ans régulièrement des actions caritatives au profit des enfants défavorisés. C’est une association tunisienne humanitaire et culturelle qui a pour objectif de lutter contre l’ignorance et l’abandon scolaire dans les zones démunies en Tunisie. Elle a pris en charge en 2020, la scolarisation de 1300 élèves dans 6 régions en Tunisie.

Elle prend également en charge des enfants atteints de maladies héréditaires rares et participe aux financement de microprojets pour les familles démunies tunisiennes et touchées par le handicap.

Afreecan organise depuis des années la campagne “Hiver au chaud” qui consiste à rassembler des vêtements chauds et des couvertures pour les acheminer par la suite au nécessiteux. Il est possible d’y participer en achetant un des produits des partenaires de cette campagne ou en déposant directement les vêtements au siège de l’association. Pour plus d’informations, contactez la page Facebook de l’association Afreecan.

Vous pouvez vous procurer le bloc-notes d’Afreecan avec Saja Calligraphy dans les points de vente et les librairies tunisiennes suivants:

Menzah : librairie El Moez

La Marsa : librairie Clairefontaine

Jardins de Carthage : librairie des jardins

Lac 2 : librairie Edito

L’Aouina : librairie Edito

Ennasr : librairie Edito

Ghazela : librairie Edito

Le Prix du bloc-notes calligraphiques 100% humanitaire est fixé à 35 dinars en Tunisie et 10 euros en France. La totalité des ventes ira à l’association au profit de sa lutte contre l’abandon scolaire en milieu rural.

S.B.

