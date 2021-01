Tunisie – Sajalni : Les téléphones portables et tablettes volés, bloqués dès le 04 janvier 2020

Les ministères des Technologies de la Communication et du Commerce et du Développement des exportations annoncent dans un communiqué que les téléphones portables et les tablettes numériques volés et contenant une puce de communication des différents opérateurs des réseaux publics de télécommunications, seront bloqués dès lundi 4 janvier 2021.

L’objectif étant de mieux organiser l’importation et la commercialisation des téléphones portables et des tablettes numériques porteurs d’une puce de communication à différents terminaux, ont expliqué les deux départements ministériels.

La période transitoire devant aboutir à l’interdiction de la mise en service des téléphones portables et tablettes numériques importés qui n’ont pas été soumis aux procédures en vigueur à l’importation est prolongée jusqu’au 31 janvier 2021.

Ces types d’appareils seront ainsi, inscrits automatiquement, sur la plateforme “Sajelni”, une plateforme développée par le Centre d’études et de recherche des télécommunications (Cert), dans le but de limiter le vol et la contrebande de ces appareils.

Les importateurs et commerçants de téléphones portables et de tablettes numériques sont tenus de respecter les procédures et lois en vigueur, préviennent les deux départements ministériels.

En Tunisie, 60% des téléphones mobiles qui s’activent sur les réseaux des trois opérateurs proviennent de la contrebande et des marchés parallèles, selon le ministre des Technologies de l’information et de la communication, Fadhel Kraiem.

“Sajalni.tn” va, ainsi, contribuer à la lutte contre le crime organisé et l’évasion fiscale, entre autres. La plateforme est, actuellement, à sa première phase d’implémentation. Cette période transitoire, durant laquelle tous les terminaux enregistrés automatiquement restent actifs, devait initialement, s’achever le 31 décembre avant d’être prolongée au 31 janvier 2021.

La plateforme Sajalni est jumelée à celle de l’Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile (GSMA), laquelle comporte, uniquement, une liste noire dédiée au signalement des terminaux volés.

Elle contient trois listes :

– Une blanche pour les téléphones mobiles et tablettes importés légalement et donc homologués par le Cert et autorisés à communiquer sur les réseaux de télécommunications,

– Une grise pour les mobiles et tablettes autorisés à communiquer jusqu’à la régularisation de leurs situations

– Une noire pour les téléphones bloqués et donc volés ou issus du marché parallèle.

Rappelons que si vous désirez acquérir un téléphone déjà utilisé, il suffit de composer le *999# pour vérifier s’il est autorisé.

