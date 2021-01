L’homme le plus riche au monde en 2021 est Elon Musk

L’homme d’affaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk est devenu l’homme le plus riche au monde. Elon Musk s’est hissé jeudi 7 janvier 2021 au rang de l’homme le plus riche du monde grâce à l’envolée des actions en Bourse de son entreprise d’automobiles Tesla, devançant ainsi Jeff Bezos qui détient ce titre depuis 2017.

Grâce à la flambée des titres de Tesla, spécialisée dans la construction de véhicules électriques haut de gamme, Elon Musk, l’entrepreneur de 49 ans, qui dirige également SpaceX est devenu l’homme le plus riche au monde selon les calculs de l’agence Bloomberg qui tient à jour un classement des milliardaires.

L’action Tesla, qui a vu sa valeur multipliée par plus de 7 en 2020 et avançait encore vivement à Wall Street jeudi, la fortune de l’ingénieur d’origine sud-africaine, a atteint 188,5 milliards de dollars peu après l’ouverture de la séance, dépassant d’1,5 milliard celle de Jeff Bezos.

Dans le classement des milliardaires les plus riches au monde Jeff Bezos est désormais deuxième suivi de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Bernard Arnault, l’empereur du luxe, (LVMH) et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, âgé de seulement 36 ans est classé 5ème homme le plus riche au monde en 2021.

Tekiano avec AFP

