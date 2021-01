Le Tunisien Walid Boudhiaf bat le record du monde en Apnée (vidéo)

L’apnéiste tunisien Walid Boudhiaf vient de battre le record du monde d’Apnée. L’athlète tunisien a atteint 150 mètres de profondeur, à Sharm Echeikh en Egypte, dimanche 17 janvier 2021 et bat ainsi l’ancien record du monde du Grec Stavros Kastrinakis, 146 mètres, enregistré en 2016.

Walid Boudhiaf, âgé de 43 ans et installé en Colombie, est actif au sein de la Fédération Tunisienne des pêches sportives. Une semaine auparavant le sportif tunisien a effectué un essai non officiel pour tenter de battre ce record du monde d’Apnée et dont il a donné les feedbacks sur son profil Facebook.

Il a atteint 146 mètres de profondeur en variable et déclare avoir réussi à surmonter l’un des obstacles les plus importants et ultimes contre lesquels il a lutté pendant longtemps au cours de sa carrière d’apnéiste profond: la narcose. J’ai définitivement résolu les problèmes de compensation, ainsi que d”adaptation pulmonaire”, mais bizarrement, cette torpeur agaçante a continué à m’étourdir à chaque fois que j’atteignais de nouvelles profondeurs. J’ai testé différentes méthodes pour l’apaiser ou essayer de m’y adapter, depuis les agachons profonds jusqu’aux dures tables de CO2, en passant par les changements d’alimentation.. Mais j’ai finalement découvert que la meilleure méthode réside dans notre mental, dit-il.

Découvrez en vidéo la performance de Walid Boudhiaf qui lui a permis officiellement de battre le record du monde en apnée:

Une semaine plus tard, le champion tunisien officialise son essai et va encore plus loin en offrant à la Tunisie, un nouveau record du monde!

Tekiano