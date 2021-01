The Voice Belgique: le chanteur Tunisien Youssef Ben Soltan impressionne le jury (vidéo)

Le télécrochet The Voice dans sa version belge vient d’entamer une nouvelle saison avec les auditions à l’aveugle. Dans The Voice Belgique 2021, un chanteur tunisien Youssef Ben Soltan s’est distingué en reprenant un classique de la chanson pop-rock des années 70.

Youssef Ben Soltane a repris dans The Voice Belgique la chanson “Wish You were here”, du groupe britannique Pink Floyd, écrite par Roger Waters et composée par David Gilmour. Une ballade tout en douceur qui a charmé les membres de jury et que nous partageons avec vous :

Youssef Ben Soltan âgé de 34 ans a intégré la Team BJ Scott. Dentiste de formation, Youssef arrive à se consacrer à la musique dès qu’il en a l’occasion. Bien qu’il n’ait jamais pris de cours de chant, il partage de temps en temps des covers sur ses réseaux sociaux qui rencontrent un certain succès lit-on sur le site RTBF.be. Et c’est une autre chanteuse tunisienne Nejla qui a participé à The Voice Belgique qui l’a incité à s’inscrire.

