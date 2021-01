Festival de la chanson tunisienne 2021: 35 artistes confirmés et émergents sont nominés

La 20ème édition du Festival de la chanson tunisienne prévue du 30 mars au 30 avril 2021 sera marquée par la participation de 35 artistes confirmés et émergents sont nominés dans les catégories ” chanson instrumentale “, ” chanson engagée “, ” libre création ” et ” vidéo-clip “.

Les candidats se répartissent comme suit : 7 pour la chanson instrumentale, 6 pour la chanson engagée, 4 pour la libre création et 18 pour le Vidéo-clip. Suivant la catégorie concernée, chaque artiste présente une nouvelle chanson ou un nouveau projet.

Les 35 candidats sont retenus parmi un total de 198 dossiers de candidatures dans les quatre catégories, à savoir la chanson instrumentale (127), la chanson engagée (19), la libre création (35) et le vidéo-clip (17).

Selon le règlement du festival et dans le cadre de la décentralisation culturelle et artistique, les candidats représentent plusieurs régions du pays. Les sélections ont eu lieu dans 12 gouvernorats, à savoir Bizerte, Le Kef, Gafsa, Sfax, Nabeul, Gabès, Kasserine, Monastir, Sousse, Zaghouan, Tozeur et Jendouba.

Pour chaque pôle régional, un comité a été créé pour chacune des quatre catégories. Chacun des comités est composé du délégué régional à la culture et de trois artistes (poète, compositeur et chanteur),

Le comité de sélection central est composé de Abdelhakim Belgaied (compositeur), Chahrazade Hlel (chanteuse), Riadh Bedoui (musicien), Abdelbasset Mosthal (musicien violoncelliste), Hmida Jerraya (poète) et Salah Hmidet (chanteur engagé).

Le comité d’organisation est dirigé par Chokri Bouzayane. Ils réunit également Adel Boundka, coordinateur des comités de sélection, Mohamed Beskri, coordinateur pour les régions, Hatem Guizani, coordinateur artistique et Ahmed Idir, coordinateur général du Festival.

Voici la liste complète des candidats dans les 4 catégories de la chanson :

Chanson instrumentale :

Mourad Cherif, Mohamed Marouane Dhaoui, Sabri Ouni, Rassem Dammak, Hichem Ben Amara, Mourad Toumi et Mondher Barkous

Chanson engagée :

Bechir Lakkani, Abir Derbal, Rouaida Brahmi, Bouchra Said, Raoudha Abdallah et Hassane Ata

Libre création :

Raoudha Abdallah, Kais Zairi, Sami Jelassi et Ahmed Mejri

Vidéo-clip :

Moez Bou Slah, Ahmed Rebai, Jawhar Saidi, Khemaies Dhaouadi, Saifeddine Tebbini, Abir Kelai, Fouad Bechikh, Tarek Tarjet, Mohamed Amine Bourguiba, Jihane Jelassi, Nabil Boudhina, Rihab Sghaier, Mongia Sfaxi, Khaled Kassem, Chokri Omar Hannachi, Bachir Ben Hammouda, Sourour Hammami et Chadi Achhab.

La création du festival de la chanson tunisienne remonte aux années 60. Après une absence de 11 ans, le festival affiche son retour et à cette occasion “nous avons assuré tous les moyens financiers et logistiques et nous n’avons épargné aucun effort pour faire réussir cette édition 2021 ” a assuré Youssef Lachkham, directeur général de l’Etablissement national de la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA).

Par ce retour, a-t-il relevé, l’ambition est d’assurer désormais le rayonnement de la chanson tunisienne en général et du festival en particulier à l’échelle nationale, arabe et internationale en tant qu’occasion pour faire connaitre les talents émergents.

Tekiano avec communiqué