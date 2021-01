Festival FCAPA: Des films et débats en streaming gratuit du 22 au 28 janvier (Programme)

le Festival des Cinémas d’Afrique du pays d’Apt, FCAPA, sera accessible en ligne gratuitement du 22 au 28 janvier 2021. Des films tunisiens participent à la 18ème édition de ce festival cinématographique africain qui se déroule cette année exclusivement en ligne à cause de la pandémie du coronavirus.

Dans le cadre de la 18e édition du Festival des Cinémas d’Afrique du pays d’Apt, FCAPA, plus d’une dizaine de long-métrages et court-métrages seront accessibles en streaming gratuit sur le site du festival en plus de débats organisés en direct. Le cinéma tunisien affiche sa présence dans la sélection officielle avec 3 films.

Deux films tunisiens sont sélectionnés dans la catégorie des longs métrages documentaires parmi 5 autres films. Il s’agit de “Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard” de Wided Zoglami qui sera projeté en streaming gratuit dès le 22 janvier à 16H00 et le film “Hakawati” de Karim Dridi et Julien Gaertner (production Tunisie-France) qui sera projeté en streaming gratuit le dimanche 24 janvier à partir de 10H00.

Le film tunisien “Le bain” de l’actrice et réalisatrice tunisienne Anissa Daoud sera projeté en streaming gratuit dimanche 24 janvier 2021 à partir de 16H00. Il concourt parmi 4 autres films dans la catégorie court-métrages.

Les cinéphiles pourront regarder en ligne gratuitement un film par jour et deux le samedi et le dimanche. En tout, 7 longs métrages à découvrir (2 fictions et 5 documentaires) , 4 courts métrages et 10 pays du continent africain dont la Tunisie.

Le coup de lancement de ce festival se fera avec le film tunisien “Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard” de Wided Zoghlami qui sera accessible en streaming gratuit dès le 22 janvier. La réalisatrice Wided Zoghlami sera invitée lors d’un débat en direct animé par Tahar Chikhaoui et Olivier Barlet en marge du festival.

Programme du Festival des Cinémas d’Afrique du pays d’Apt, FCAPA et les films projetés en ligne gratuitement du 22 au 28 janvier 2021:

Télécharger (PDF, 496KB)

Le festival FCAPA a été créé en 2003. Il a programmé en 15 ans, plus de 350 films réalisés par plus de 100 cinéastes originaires d’Afrique, en provenance de tous les pays africains.

Le Festival a pu présenter des rétrospectives de cinéastes comme Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo, Felix Samba Ndiaye, Mahamat Saleh Haroun, Abderahmane Sissako, Tariq Teguia, Malek Bensmaïl, Ousmane Sembène, Merzak Allouache…

S.B.

