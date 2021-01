Le film “Fathallah TV,10 ans et 1 révolution plus tard” disponible en ligne sur le site de la FCAPA

Le film tunisien “Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard” de Wided Zoghlami sera accessible en streaming gratuit dès le 22 janvier dans le cadre du festival cinématographique africain FCAPA.

Dans le cadre de la 18e édition du Festival des Cinémas d’Afrique du pays d’Apt, FCAPA, il est proposé gratuitement du 22 au 28 janvier 2021, plus d’une dizaine de long-métrages et court-métrages sur le site du festival. La réalisatrice Wided Zoghlami sera invitée lors d’un débat en direct animé par Tahar Chikhaoui et Olivier Barlet en marge du festival.

Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard est un long-métrage de 75 minutes réalisé par Wided Zoghlami et sorti 2019. Tourné de 2007 jusqu’à 2017, le film suit le parcours de trois jeunes musiciens, Halim Yousfi, Paza Man et Tiga Black’Na issus de Fathallah, un quartier populaire de Djebel Jloud dans la banlieue sud de Tunis.

A travers eux, il déroule dix ans de l’histoire de la Tunisie avant et après la Révolution où se mêlent la colère, les rêves et les désillusions de toute une génération de jeunes ; le tout accompagné de musique dite underground à travers le regard d’une cinéaste dont l’initiation au cinéma s’imbrique avec son engagement politique, social et existentiel.

Pour voir le film “Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard” en streaming gratuit, rendez-vous dès 16h sur le site du festival africapt-festival.fr

