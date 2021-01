Liste des hôtels dédiés au confinement obligatoire de 7 jours à l’arrivée en Tunisie

Un confinement obligatoire de 7 jours en Tunisie sera imposé à tous les voyageurs, tunisiens ou touristes en provenance de l’étranger à partir du lundi 01 février 2021. Cette décision fait partie des nouvelles mesures concernant les voyageurs venant en Tunisie en égard à l’évolution de la situation pandémique en Tunisie et dans le monde.

Le ministère de la santé précise que même les voyageurs qui étaient en mission de courte durée (moins de 5 jours) doivent appliquer cette mesure avec la réalisation d’un test PCR et l’obligation de soumettre un test négatif dans un délai ne dépassant pas 72 h lors de l’enregistrement pour un voyage.

Le séjour à l’hôtel lors du confinement des 7 jours est à la charge du voyageur et doit être payé avant l’embarquement. Le voyageur fournira le voucher de réservation lors de l’embarquement. Il est fourni dans la liste ci dessous, la région, catégorie et numéro de téléphone de l’hôtel pour le confinement obligatoire, le prix par nuitée et si le transfert de l’aéroport est assuré ou pas ainsi que le nombre de chambres disponibles.

Liste des hôtels pour le confinement obligatoire de 7 jours en Tunisie dès le 01 février:

Un test PCR négatif doit être donné 72h avant l’embarquement et un 2ème test PCR négatif pour sortir du confinement.

Les voyages vers et en provenance du Royaume Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil, où une remarquable propagation de la nouvelle variante de Covid-19 a été enregistrée, sont toujours suspendus.

I.D.