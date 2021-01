L’actrice Tunisienne Hend Sabry reçoit les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres

La Tunisienne Hend Sabry a reçu les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Cette distinction a été remise par l’ambassadeur de la France en Egypte Stéphane Romatet mercredi 27 janvier 2021. Il s’agit là de la 2ème distinction française décernée à l’actrice tunisienne âgé de 41 ans qui réside en Egypte, après le grade de chevalier qu’elle a reçu en 2014 pour ses efforts dans le domaine de la culture et des arts.

L’ordre des Arts et des lettres est un prix honorifique français, créé le 2 mai 1957, et décerné par le Ministère de la Culture aux personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

“أهم وسام ثقافي فرنسي لهند صبري”

تسلمت النجمة هند صبري منذ قليل من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام Officier des art et… Posted by Ambassade de France en Égypte on Wednesday, January 27, 2021

Parmi les autres personnalités tunisiennes a qui on a décerné les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, il y’a le réalisateur tunisien Nouri Bouzid (2009), l’acteur tunisien Raouf Ben Amor (1990) et l’écrivain, poète et universitaire tunisien Abdelaziz Kacem. En Egypte, le grand écrivain Nejib Mahfoudh et le réalisateur Youssef Chahine ont reçu cette distinction.

La Star tunisienne Hend Sabry a annoncé qu’elle va rejoindre la famille Netflix avec une nouvelle série dramatique ou elle sera protagoniste et productrice exécutive. Cela sera la première expérience de Hend Sabry en tant que productrice exécutive avec sa boite SALAM Production.

