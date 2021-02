FIC 2021: Le Festival de Carthage s’associe au service en ligne Google Art et Culture

La 56ème édition du Festival International de Carthage (FIC) est prévue du 11 juillet au 17 août 2021 et sera marquée par une nouvelle identité et de nouvelles visions pour une version au goût du jour, moderne et au coeur du digital en plus d’un partenariat de taille avec Google.

L’artiste et directeur artistique du Festival de Carthage 2021, Imed Alibi, annonce la signature d’une convention avec le service en ligne de Google dédié à la culture “Google Art et Culture” qui a été lancé en 2011 et qui offre la possibilité de de visiter virtuellement différents musées et de visualiser des œuvres en haute définition.

Le directeur artistique du FIC qualifie la signature de cette convention avec Google de très importante puisque c’est une première en son genre en Afrique du Nord et va contribuer au rayonnement de l’image de la Tunisie en tant que destination culturelle et touristique.

Les archives du festival de Carthage sont d’ores et déjà numérisés et accessibles sur la plateforme mediafic.tn développée en partenariat avec Google, pour les mettre à la disposition des chercheurs, des artistes, des imprésarios et du large public.

Une plateforme très riche qui permet un retour sur les concerts et spectacles inédits qui ont marqué le festival de Carthage depuis ses débuts. Les internautes auront la possibilité de découvrir par exemple des photos du concert de la grande chanteuse Dalida en 1975, de l’opérette de Mansour Rahabani, des concerts des géants de la chanson arabe Wadii Safi et Sabah Fakhri ou encore des clichés de la légende du jazz Louis Armstrong qui fut à Carthage en 1967.

Il est aussi possible de retrouver la série hommage aux bâtisseurs du festival de Carthage intitulée Carthage Stories sur le site mediafic. Rappelons que la série Carthage Stories est un hommage aux artistes et collaborateurs qui ont contribué au rayonnement du Festival International de Carthage depuis sa création en 1964. Elle fera découvrir des histoires inédites des plus grands artistes internationaux et de leurs passages sur la scène du festival.

“Nous devons adresser un message fort au monde afin que la Tunisie soit une destination culturelle et touristique prisée “, déclare Imed Alibi à la Tap. C’est pour cela nous avons œuvré à la programmation de spectacles de grand calibre prévus pour la fin du mois de mai 2021, en prévision de l’édition principale du festival de Carthage.

Parmi les spectacles en marge de la programmation officielle du festival de Carthage 2021 et qui sont prévues en mai :

– Du 20 au 22 ami 2021 : Spectacle chorégraphique “La nuit des étoiles” proposé par les artistes et chorégraphes tunisiens Essia Jaïbi et Selim Ben Safia qui investir un des lieux les plus imposants en Tunisie: Les thermes d’Antonin. Un concept original, proposant des performances et des installations artistiques.

– Le 21 mai 2021: concert de l’orchestre symphonique Luigi Cherubini du conservatoire de Florence à l’amphithéâtre romain de Carthage, spectacle hommage à la légende italienne de la musique et du cinéma Ennio Morricone, l’un des plus célèbres et prolifiques auteurs de musiques de films, décédé en juillet 2020.

– Le 22 mai 2021: Concert de l’artiste portugaise Sara Correi, l’une des voix majeures et grande figure du Fado au théâtre de l’opéra à la cité de la culture Chedli Klibi.

ça promet !

✨ LA NUIT DES ÉTOILES ✨ est invitée

par le Festival international de Carthage à investir un des lieux les plus imposants… Posted by ‎Festival International de Carthage FIC مهرجان قرطاج الدولي‎ on Tuesday, February 9, 2021

Ces spectacles seraient de bonne augure pour l’ouverture voire de la reprise d’une saison touristique prometteuse en Tunisie, souligne Imed Alibi, pour ajouter que le festival de Carthage fondé en 1964 doit absolument cadrer avec la politique culturelle du pays et respecter les orientations qui ont assuré durant des décennies sa réputation et son rayonnement à l’international.

Par ailleurs, Imed Aibi a informé que des représentations théâtrales, des chorégraphies et des comédies musicales de Tunisie ainsi qu’une programmation spéciale enfants et une caravane qui sillonnera les régions, sont prévus dans le cadre de la programmation officielle du festival de Carthage 2021 et seront à 50% tunisiens.

Trois créations inédites tunisiennes seront proposées au public du festival de Carthage; un spectacle avec l’artiste Hédi Habbouba en compagnie de Nasreddine Chebli concepteur de “Fellaga” (Tanit de bronze des JMC 2016), un spectacle soufi “Bahr Al-Sufiya ” (Mer du soufisme) avec Nebiha Karawli (Voix) et Adel Bondka (production et composition) dans une mise en scène de Mohamed Ali Ben Jemaâ et un spectacle vivant “Diwan Erramel” produit avec le centre d’art dramatique et scénique de Tataouine, d’après une conception de Ali Yahyaoui et une mise en scène de Lassaad Ben Abdallah.

I.D.

Lire aussi :

Carthage Stories: La série hommage aux bâtisseurs du festival de Carthage (vidéo)