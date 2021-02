Tunisie : La présidence du gouvernement limoge 5 ministres

La présidence du gouvernement tunisien a annoncé, lundi 15 février 2021 dans un communiqué le limogeage de 5 ministres tunisiens et la désignation de cinq ministres par intérim aux portefeuilles de la Justice, les Domaines de l’Etat, l’Agriculture et la Jeunesse et les Sports.

Le limogeage des ministres Mohamed Boussetta, Salwa Sghaier, Kamel Deguich, Leila Jaffel et Aksa Bahri et la nomination de ministres par intérim est une mesure provisoire dans l’attente de la finalisation des procédures du remaniement ministériel opéré précise le communiqué.

🔴 تعلم رئاسة الحكومة أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرّر، وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021

Les nouveaux ministres par intérim dans le gouvernement Mechichi sont :

Hasna Ben Slimane : ministre de la Justice

Mohamed Boussaid : ministre de l’Industrie et de l’Energie

Ahmed Adhoum : ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières

Mohamed Fadhel Kraiem : ministre de l’Agriculture

Sihem Ayadi : ministère de la Jeunesse et des Sport.

Le président de la république Kais Saied refuse de recevoir les 11 ministres pour qu’ils accomplissent la prestation de serment alors qu’ils ont obtenu fin janvier la confiance du Parlement.

