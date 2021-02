Quelles sont les Smartphones préférées des tunisiens en 2020 ? (étude)

Les marques de Smartphones préférées et les plus utilisées par les Tunisiens en 2020 ont été révélées dans le cadre d’une étude effectuée par la société Medianet, en se basant sur un échantillon de 48 millions de visites de 136 sites web tunisiens étalées sur une année.

L’étude webanalytics réalisée par Medianet et se basant sur les résultats fournis par Google Analytics révèle que Samsung, Huwaei et Apple sont dans le TOP 3 des marques les plus utilisées par les internautes tunisiens et ceci depuis 4 années consécutives, soit depuis 2017.

On trouve par la suite la marques OPPO, qui a fait la progression la plus rermquable avec 360% d’utilisateurs en plus en une année la plaçant en 4ème position et qui risque à ce rythme de figurer bientôt dans le Top 3 des téléphones les plus utilisés en Tunisie.

Nokia, Xiaomi et Condor sont respectivement en 5ème, 6ème et 7ème position. Les marques les moins utilisées par les Tunisiens sont Condor, Infinix, Lenovo puis à la fin Tecno.

Pour confirmer cette tendance, il est intéressant de constater que la résolution d’écran la plus utilisée correspond à 360×640, la même que celle des Smartphones de la série Samsung Galaxy S par exemple. L’étude révèle aussi que le navigateur Google Chrome et en tête des navigateurs web les plus utilisés en Tunisie avec 76,5% d’utlisation.

On utilise de plus en plus les smartphones et tablettes pour accéder à Internet. L’étude annonce que le volume de trafic à partir des appareils mobile a dépassé pour la première fois les 50% par rapport au desktop qui lui représentait 51% en 2017.

Désormais 68% du trafic web se fait à partir des terminaux mobiles, principalement les Samrtphones en 2020.

La cellule R&D, MEDIANET LABS a réalisé cette étude webanalytics dans la période allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021 et s’est basée sur un échantillonnage de plus de 48 millions de visites recensées sur plus de 154 millions de pages vues ainsi que 316 sites web tunisiens. Cette étude a inclut les médias, industries, e-retails, e-tourismes, services, finances, santés, immobiliers… etc

Cette étude servira à la définition du comportement des internautes, de leurs profils ainsi que leurs données socio-démographiques en fonction des secteurs d’activités. Vous pouvez retrouver la totalité des conculsions de cette études ci dessous :

Tekiano avec MEDIANET LABS