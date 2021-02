Moodha Okhra : Retour sur le programme initiateur de la mode éco-responsable en Tunisie

En 2020, le Goethe-Institut Tunis et le collectif Pontalent ont initié le programme “Moodha Okhra”, un projet éducatif de sensibilisation sur l’upcyling (qui consiste à recycler des objets et des matériaux destinés à être jetés) dont le but est de réunir des designers, des stylistes et des étudiants aspirants à développer leurs compétences grâce à un programme d’accompagnement spécialisé dans la mode éco-responsable.

Soutenu par l’Ecole Convergence, Creative Tunisia, la fondation Indigo et des experts du domaine, ce programme vise à créer un impact social auprès des futurs activistes tunisiens, qui seraient susceptibles de déclencher un mouvement de mode durable et responsable en Tunisie.

Cette mode se veut plus respectueuse de l’environnement, encourage le recycle en Tunisie et apparaît de nos jours comme une nécessité et une urgence face à la pollution provoquée par l’industrie du textile, considérée comme étant la 2ème industrie la plus polluante, après le secteur pétrolier.

L’équipe de Moodha Okhra a démarré avec une sélection de six participants qui sont : Emna Bouaoun, Léa Ginibre, Jaweher Njim, Molka Lahdhiri, Imène Brahem et Rami Jaber. Ces derniers ont participé à différents ateliers et effectué de nombreuses activités éducatives durant la formation étalée sur 100 jours.

Ce groupe hétéroclite (du médecin à l’architecte, en passant par la styliste modéliste) a montré des personnalités disparates, ce qui a favorisé la richesse de l’échange entre eux et provoqué une explosion de créativité, au point que certains participants, dévoilent avoir été totalement bouleversés par cette expérience, qui marque très certainement un tournant dans leurs vies.

Témoignages des participants à la formation de 100 jours de Moodha Okhra, initiateur de la mode éco-responsable en Tunisie:

Imen Brahem, médecin, vit enfin son rêve de petite fille : celui de plonger dans le monde de la mode, elle affirme : « Moodha Okhra a été une expérience décisive dans ma vie, j’étais l’outsider, je n’avais pas de dossier de style, j’avais que la niaque, ma volonté et ma personnalité, je savais que je n’intriguais personne”.

Moodha Okhra, à ses yeux, était un défi personnel, un programme dont elle a pu atteindre tous les objectifs et qui lui a permis de mûrir, prendre confiance en elle et même voir la vie autrement, oui ! changer de vision par rapport à ses futurs projets dans le domaine de la mode, en passant d’un désir de faire du prêt à porter de luxe à l’upcycling.

Elle ne s’est pas contentée de réaliser quatre looks au sein du programme de Moodha Okhra mais elle est allée jusqu’à s’inspirer du programme afin de réaliser sa première collection d’upcycling avec une amie. Nous avons hâte de voir la suite !

Molka Lahdhiri, étudiante en design produit, avoue que la diversité des personnalités des participants a été une source d’inspiration et lui a permis de mieux se connaître et de s’ouvrir au monde extérieur. Elle cite : “L’équipe et les participants de Moodha Okhra sont devenus une deuxième famille pour moi. Ce programme intensif a renforcé nos liens”.

En plus d’être un programme de formation, Moodha Okhra était aussi un espace d’échange et d’expression sans limite. En effet, pour Léa Ginibre, une jeune autodidacte, curieuse et passionnée par la mode, a réussi, grâce à ce programme, de traduire parfaitement sa vision engagée sur l’upcycling et sur la cause environnementale qui lui tient fortement à cœur.

Ses deux looks étaient inspirés de la situation actuelle sur notre environnement, de la souffrance de notre Terre-Mère et par de l’effet pervers de la fast fashion sur celle-là.

Un vrai chef-d’œuvre combinant les différentes contradictions, en ayant recours aux couleurs de la nature (le vert et le bleu) ainsi qu’à de différentes matières comme la transparence, qui symbolisait la disparition de la Terre.

Emna Bouaoun, styliste modéliste et fondatrice de “Boaunarecycled” a pu perfectionner ses techniques de stylisme et modélisme grâce au programme de Moodha Okhra, et surtout, sortir de sa zone de confort. Emna a également été influencée par la cause environnementale que Moodha Okhra essaie de défendre. Elle est désormais engagée à travailler sur une toute nouvelle collection upcyclée et éco friendly.

Si le programme vous intéresse et vous souhaitez avoir l’occasion de participer à une formation dans le cadre de Moodha Okhra, le Goethe Institut Tunis informe qu’une seconde édition est déjà prévue.

En attendant l’annonce du prochain appel à candidature, vous pouvez suivre dès maintenant les activités de Moodha Okhra sur ses réseaux sociaux et le site

officiel www.moodhaokhra.com

Tekiano avec Moodha Okhra

