Tentative de phishing du système informatique de la BIAT : La situation est maîtrisée

Le système informatique de la BIAT a subi des perturbations jeudi 18 février 2021 à cause d’une tentative de phishing. La réponse à cet acte malveillant a été très rapide de la part du département système d’information de la banque BIAT dirigé par Lamia Zeghal Hadj Slimen et ce dès détection de l’attaque.

La BIAT a informé ses clients qu’un incident technique est survenu le 18 Février au niveau de certains services informatiques de la banque et a provoqué des perturbations dans quelques agences du réseau commercial.

Dès sa détection, les équipes de la BIAT se sont mobilisées pour résoudre l’incident et assurer la continuité de l’ensemble des opérations dans les meilleures conditions possibles. Il est à noter qu’aucun arrêt des services n’a été observé et que les clients des agences concernées ont été orientés vers d’autres agences BIAT pour assurer une prise en charge et un traitement de leurs demandes,

«Nous sommes bien évidemment outillés pour riposter aux attaques malintentionnées et nous avons pris les mesures nécessaires pour faire face à la récente tentative d’hameçonnage et pour y mettre fin», assure Hadj Slimen. C’est ce qui a d’ailleurs permis de protéger le système de production de la banque ainsi que les opérations de la clientèle.

La BIAT a devancé les pirates informatiques et a joué la prudence en déclenchant le dispositif de sécurité maximal, ce qui a permis à ses services de procéder aux investigations nécessaires et à neutraliser l’opération de hacking. La résorption de toutes les perturbations est sur la bonne voie et les comptes clientèles ont été protégés.

Rappelons à l’occasion que le phishing relève d’une pratique devenue courante sur internet. De par le monde, le premier semestre 2020 a connu une hausse de 700% par rapport au dernier trimestre 2019. Cette pratique, de plus en plus répandue, fait peser sur toutes les entreprises de grands risques, c’est ce qui explique les grands investissements consentis par les organismes financiers et les banques telles la BIAT pour optimiser la sécurisation de leurs systèmes d’information et protéger leurs comptes clients.

La réactivité de la BIAT, première banque privée de Tunisie, et le succès de sa démarche dans la préservation de toutes les données à disposition en sont la parfaite illustration.

Les services perturbés sont en cours de reprise et la BIAT confirme que le problème rencontré n’a pas touché le système de production de la banque et n’a aucun impact sur les opérations de la clientèle. Aussi, la BIAT tient à rassurer l’ensemble de ses clients que la situation est maîtrisée et s’excuse du désagrément causé suite à cet incident.

Tekiano avec WMC