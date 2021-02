Tunisie – Augmentation du SMIG 2021: La CNSS versera les augmentations avec la pension dès février

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, mercredi, dans un communiqué que les augmentations dues à la majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) seront versées avec la pension du mois de février 2021 avec un effet rétroactif à partir du mois d’octobre 2020 et ce, pour le régime des salariés.

Outre ces augmentations, les bénéficiaires d’une pension complémentaire au titre du régime complémentaire de pension recevront la majoration de la valeur du point approuvée récemment par le conseil d’administration de la CNSS et ce, avec un effet rétroactif à partir du 1er juillet 2019.

🟢🟢بلاغ خاص بأصحاب الجرايات : صرف الزيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون

يعلم الصندوق الوطني للضّمان… Posted by Caisse Nationale de Sécurité Sociale on Wednesday, February 24, 2021

La CNSS met à la disposition de ses affiliés l’adresse mail suivante mindari@cnss.tn afin de répondre à toutes leurs interrogations.

Rappelons que le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti ou SMIG pour les secteurs agricole et non agricole sera augmenté annonce le ministère des Affaires sociales dans un communiqué publié jeudi 31 décembre 2020 et ce en concertation avec les organisations patronale et ouvrière.

