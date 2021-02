Tunisie – météo : Températures entre 16 et 21 degrés

Le temps est brumeux dans la matinée du mercredi 24 février 2021. Des brouillards denses dans les zones basses et proches des barrages, aux forêts et aux oueds, et près des côtes. Ciel peu nuageux, le reste de la journée sur la plupart des régions de la Tunisie.

Températures stationnaires. Les maximales seront situées entre 16 et 21 degrés et pourraient atteindre, localement, 23 degrés sur le sud du pays.

Vent fort et des phénomènes de sable sont prévus au sud du pays. La vigilance est de mise, selon l’INM. Mer agitée à très agitée au Golfe de Gabès.